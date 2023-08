Lula reúne a países de la región para proteger la Amazonía: “Nunca fue tan urgente”

Madrid, 8 de agosto (Europa Press).– Varios líderes sudamericanos se han reunido este martes en la ciudad brasileña de Belém para tratar de abordar algún tipo de estrategia común con la que proteger la Amazonía, bajo la premisa de que, como ha apuntado el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “nunca fue tan urgente” que todos los países vinculados a esta zona selvática se sienten a la misma mesa.

Lula, anfitrión de la cita, es también el principal impulsor de este nuevo enfoque sobre lo que ha descrito como un “patrimonio común”. Los países amazónicos cuentan con un tratado conjunto, pero apenas se han reunido en tres ocasiones, la última de ellas hace 14 años, por lo que Brasil quiere ahora relanzar el foro aprovechando la mayor concienciación sobre el cambio climático.

Muitos falam sobre a Amazônia e, muitas vezes, nunca estiveram nela. Agora é a Amazônia levantando sua voz para que o mundo assuma o compromisso com o desenvolvimento aliado com a preservação do nosso bioma.

