Taylor Swift y SZA, con 7 y 6 nominaciones, encabezan lista de los premios VMA 2023

Por María Sherman

Los Ángeles, 8 de agosto (AP) — Taylor Swift encabeza las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales (MTV Video Music Awards) de 2023.

La diva pop recibió siete nominaciones por el video musical de “Anti-Hero” y una en la categoría de artista del año, seguida de SZA, que tiene seis, anunció MTV el martes.

Swift ha ganado 14 VMA, colocándola como una de las artistas más premiadas, detrás de Beyoncé, que tiene 28 (dos con Destiny’s Child), Madonna, que tiene 20 y Lady Gaga, con 19.

