¿Cómo ha atravesado la tecnología nuestras vidas?: La cinta Users reflexiona

Users, película de Natalia Almada que estará en salas de cine a partir de este jueves 8 de septiembre, es un documental con tintes de ciencia ficción que reflexiona sobre el hecho de cómo la tecnología ha atravesado las vidas de los humanos cada vez más y lo que esto implica echando a soltar la imaginación.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– ¿Qué tanto la tecnología ha atravesado nuestras vidas?, ¿cuál es su impacto en nuestro tejido social?, ¿hasta qué punto nos es grato involucrarnos con ella?, ¿cómo se transformará la relación humano-tecnología en un futuro?… Éstas y más preguntas lanza al aire la directora Natalia Almada en su filme Users, que llega a salas de cine.

Como un ensayo audiovisual motivado por su maternidad, la cineasta explora cómo el progreso tecnológico se ha introducido casi de forma invisible a las vidas humanas a través de impactantes imágenes y con una banda sonora interpretada por el Kronos Quartet.

“Lo que más me impulsó a hacer la película es tener hijos y que mis hijos en cierta forma me lanzaran hacia el futuro y pensar en cómo será el mundo para ellos cuando yo ya no esté. Por otro lado tenía un compromiso muy fuerte con el querer que la maternidad y el tener hijos también fuera como un proceso creativo, que ese cambio de vida y cómo me iba a cambiar mi forma de ver el mundo fuera también parte de mi trabajo. Lograr una vida coherente en el que mi vida como mamá y como cineasta se retroalimentaran”, destaca Natalia Almada en entrevista con SinEmbargo.

La directora, que ha saltado en su filmografía entre la ficción y el documental en las cintas All Water Has a Perfect Memory (2001), Al otro lado (2005), El General (2009), The 8 (2009), El velador (2011) y Todo lo demás (2016), vuelve a mirar de alguna manera en su vida para este documental con tintes de ciencia ficción.

“Para mí todos los proyectos que he hecho sí son una respuesta al momento de mi vida pero aunque no sean personales o autobiográficas las películas sí tienen que ver con dónde estoy en la vida y eso es tanto en el contenido como en el formato”.

Desde la intimidad de su casa, con el rostro de sus hijos frente a la cámara, hasta el invernadero vertical más grande del mundo o un laboratorio de fertilización in vitro, la directora explora su entorno para compartir con el público sus propias reflexiones sobre el transitar a esta vida rodeada de tecnología desde San Francisco, California, donde actualmente vive.

“Estoy rodeada de tecnología tanto en lo personal como en la ciudad. Todos los vecinos en donde vivo están en tecnología. En San Francisco siento como este ambiente de progreso, de productividad, de pensar en el futuro, de crear cosas, es algo que me rodea en todo”.

La maternidad y pensar en el futuro de su hijos también la llevó a replantearse el mundo y echar un poco a volar su imaginación:

“Al tomar decisiones personales respecto a mis hijos como qué carriola comprar, que aquí hay de todo, o un moisés, entonces me agobiaba un poco también y fantaseaba un poco y decía ‘¿qué pasaría si compro ese moisés carísimo, inteligente y luego nunca ya cargo a mi bebe y el moisés lo duerme perfectamente y luego mi hijo se encariña con esa máquina?, ¿qué pasaría? Esa posibilidad de imaginar y fantasear hasta un extremo es parte de lo que es la película”.

Users fue filmada previo a la pandemia de COVID-19 y con un trabajo de postproducción durante los primeros meses de la llegada del virus.

Aunque la pandemia no intervino durante la realización del filme, la reflexión va muy ad hoc con su mensaje.

“La pandemia nos ha cambiado nuestra relación con la tecnología, para todos, para los que tuvieran acceso y también para los que no. Vivir la pandemia sin Internet o sin una computadora en casa es muy distinto para esas personas que no tenían todos esos recursos durante todo el aislamiento. Si tenías esas cosas podías estar medio viendo a tus parientes lejos o a tus amigos o seguir trabajando. A todos en distintas formas nos afectó y nos hizo pensar en cual es esta relación tan íntima que tenemos con la tecnología”.

La cinematografía del filme estuve a cargo de Bennett Cerf, aclamado director de fotografía (A Girl Named, Words Can’t Go There e In Utero). Los grandes planos retratados en Users, que dan un estilo perfecto a la cinta, fueron un trabajo que Almada aplaude.

“Tiene una capacidad enorme de montar la cámara en lugares y formas diferentes, es una gran piloto de dron, también es muy bueno con el tiempo. Entonces de pronto se abrió no sólo la posibilidad de mucho movimiento sino que él me lo exigía un poco también, me retó a mucho, a imaginarme planos”.

Users, que estará en salas de cine a partir de este jueves 8 de septiembre, tuvo un gran recorrido por festivales de cine, entre los que destacan: Hot Docs, Sitges y Sundance donde obtuvo el Premio a Mejor Dirección en Documental. En México estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia y Los Cabos.