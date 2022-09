Incendio en karaoke de Vietnam deja saldo de 32 muertos; investigan cortocircuito

HANOI, Vietnam, 8 de septiembre (AP).— El número de muertos por el incendio de un karaoke en el sur de Vietnam ha aumentado a 32, reportaron medios de comunicación estatales.

El incendio, que comenzó a última hora del martes, dejó atrapados a trabajadores y clientes en el interior del local de varias plantas de la ciudad de Thuan An, en la provincia de Binh Duong, según la prensa estatal. El fuego fue controlado, pero siguió ardiendo lentamente hasta el día siguiente.

La Agencia de Noticias de Vietnam informó que el incendio había causado 32 muertos hasta última hora del miércoles y que no se había podido acceder a por lo menos una sala de karaoke y un almacén porque la temperatura seguía siendo alta.

A fire broke out in a karaoke bar in Vietnam last night. Over 30 were killed. Take a look at the building's remains:pic.twitter.com/0jqMwVD9B4

— Steve Hanke (@steve_hanke) September 8, 2022