Presunto tirador de Memphis es detenido; los 8 ataques dejaron 4 muertos y 3 heridos

Hubo ocho escenas del crimen: los siete tiroteos, donde fallecieron las cuatro personas y se registraron los tres heridos, y un robo de auto, indicó la directora de la policía de Memphis.

Por Adrian Sainz

MEMPHIS, Tennessee, Estados Unidos, 8 de septiembre (AP).— Cuatro personas murieron en una serie de tiroteos en Memphis, según anunció la policía el jueves. Un hombre condujo durante horas mientras disparaba a la gente y obligó a la población a refugiarse en lugares seguros.

Ezekiel Kelly, de 19 años, fue detenido en torno a las 21:00 en el barrio de Whitehaven, en Memphis, según la vocera policial Karen Rudolph.

Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en siete lugares de Memphis, indicó la directora de la policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, en una conferencia de prensa el jueves de madrugada. Los disparos comenzaron a las 12:56 horas del miércoles y continuaron hasta las 20:30.

Había al menos ocho escenas del crimen: los siete tiroteos y un robo de auto en Southaven, dijo Davis. Kelly fue detenido cuando se estrelló durante una persecución tras robar el auto en el vecindario al sur de Memphis.

*****UPDATE 9:28 PM****** SUSPECT IS IN CUSTODY Ezekiel D. Kelly Please follow our social media platforms for updates. Please avoid the area of Ivan Road & Hodge Road — Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) September 8, 2022

Eso fue unas dos horas después de que la policía emitiera una alerta sobre un hombre en un vehículo Infiniti de color azul claro, al que consideraba responsable de varios tiroteos en la ciudad. La policía dijo que después disparó a una mujer en Memphis y se llevó su camioneta Toyota gris, que abandonó al robar un Dodger Challenger en Southaven. El agresor grabó sus acciones en Facebook, según la policía.

Mientras los disparos sembraban el terror en la ciudad, se suspendió el servicio de autobuses y un estadio céntrico donde se celebraba un partido de ligas menores de béisbol cerró los accesos. Amigos y familiares se escribían asustados para comprobar el estado de sus seres queridos. Las televisores cortaron la programación habitual para mantener a los espectadores al tanto.

La policía recibió “numerosos avisos” del público durante el suceso, dijo Davis.

la Universidad de Memphis envió un mensaje a sus estudiantes informándoles que se habían reportado disparos cerca del campus. La Universidad Rhodes, que se ubica a unos 6.5 kilómetros, recomendó a sus alumnos que se resguardaran.

Everyone in the area of Ivan Road and Hodge Road shelter in place and stay in the doors. pic.twitter.com/tgEhMveEGF — Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) September 8, 2022

La zona en la que Kelly fue arrestado se ubica a unos 18 kilómetros (11 millas) de la Universidad de Memphis y a 19 kilómetros (12 millas) de Rhodes.

“Si no tienen que salir, permanezcan en interiores hasta que esto se resuelva”, tuiteó la policía de Memphis antes del arresto.

La policía no mencionó motivos ni publicó la identidad de las víctimas. Era demasiado pronto en la investigación para comentar cómo había conseguido el arma el sospechoso o las armas empleadas, dijo Ali Roberts, agente especial asistente en funciones responsable del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) en Memphis.

La ciudad ha sufrido varios asesinatos llamativos en las últimas semanas, incluida la muerte a tiros de una pastora durante un robo de auto ante su casa a plena luz del día, el asesinato de un activista durante una discusión de dinero y el de una mujer secuestrada cuando salió a correr antes del amanecer.

“Comprendo que esto parece muchísima violencia y maldad experimentada en tan poco tiempo”, tuiteó el concejal de Memphis Chase Carlisle. “Somos MUCHO más que esto”.

My statement on tonight’s tragic events. These tragedies must stop! pic.twitter.com/JPiBX3T2vc — Councilman Chase Carlisle (@CMChaseCarlisle) September 8, 2022

Kelly, que entonces tenía 17 años, fue procesado como un adulto en febrero de 2020 por intento de asesinato en primer grado, agresión con agravantes, emplear un arma para cometer un delito peligroso e imprudencia con un arma letal, según registros judiciales. En un primer momento se desconocían los detalles del caso.

Los registros mostraban que se había declarado culpable de agresión con agravantes y fue condenado a tres años de prisión en abril de 2021. Kelly salió de prisión en marzo, 11 meses después de su condena, según el alcalde de Memphis, Jim Strickland.