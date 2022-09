AMLO envía pésame por el asesinato de trabajadores de la CFE; ya se investiga, afirma

El martes pasado, dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron localizados con vida en las inmediaciones de Ónavas durante despliegues operativos en la sierra de Sonora, ante el reporte al número de emergencias 911.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió la mañana de este jueves su pésame a las familias de los dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que fueron asesinados durante un ataque en Sonora y aseguró que ya se está haciendo toda la investigación del caso.

“Lamentamos mucho lo sucedido y pues enviamos nuestro pésame a familiares de los trabajadores. Estamos haciendo la investigación. Se está trabajando con ese propósito. Fueron dos camionetas atacadas, cuatro trabajadores, dos perdieron la vida, dos se salvaron”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador insistió en que se está recabando toda la información de los hechos ocurridos el martes pasado con el objetivo de conocer las causas. “Hay indicios de lo que pudo haber sucedido y pronto, espero, deseo, que se tenga ya una hipótesis más definida y se castigue a los responsables”, señaló.

Asimismo, mandó un abrazo fraterno a los trabajadores electricistas. “No están solos. Yo acabo de estar en esa región. Creo que en seis meses he ido en dos ocasiones a esa región de Yécora y de los límites de Chihuahua con Sonora en la sierra, y me he reunido con todas las autoridades y estamos atendiendo el asunto”, afirmó.