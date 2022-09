Si SCJN elimina la prisión preventiva oficiosa, sería “una chicanada”, asegura AMLO

Hoy, los ministros de la Suprema Corte deberán de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que sería una “chicanada” si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide eliminar la prisión preventiva oficiosa en México.

Durante su rueda de prensa matutina, el mandatario confió en que los ministros de la Suprema Corte “actúen con legalidad“. Además, consideró que el Poder Judicial no debe tomarse atribuciones que no le corresponden.

“No se puede anular un Artículo de la Constitución, para eso están los legisladores, por eso existe la división, el equilibrio entre los poderes. Entonces es mejor el procedimiento legal en este caso. Yo tengo mucha confianza en que los ministros van a actuar con apego a la legalidad”, agregó.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que “si el Artículo está impugnado, cuestionado por organizaciones nacionales, extranjeras y existe un procedimiento que es la reforma a la Constitución, hay que seguir esa ruta”, pues señaló que “es lo mejor”.

“Lo que aquí dio a conocer Ricardo Mejía, [Subsecretario de Seguridad Pública] de que se presumen que podrían reformar un Artículo de una Ley del Código de Procedimientos Penales que es similar a lo que establece la Constitución, pues eso sería una chicanada y los ministros no están para eso, ningún jurista, ningún abogado, ningún ciudadano podría hacerlo”, expresó.

López Obrador reconoció que tiene diferencias con algunos los ministros, las cuales, indicó, “tienen que ver con su conservadurismo”, según su concepción: “Porque se ha separado bastante de la gente, del pueblo, y están acostumbrados a volar en lo alto y manejarse en los círculos, en las esferas de poder de la llamada clase política: abogados; despachos de fiscalistas; representantes de empresas, de grupos de intereses creados; lobistas que son como intermediarios, coyotes, si se quiere usar la expresión, de empresas nacionales y extranjeras; y muy poca relación con el pueblo, con la gente”.

“Esa es una diferencia y lo otro tiene que ver con el que se tiene que avanzar más en el Poder Judicial, en todos los poderes para acabar con la corrupción, porque constantemente hay hechos de corrupción y de impunidad en el Poder Judicial”, añadió.

El Presidente declaró que el Poder Judicial “está como adorno”, pues reprochó que “constantemente” los jueces liberan a delincuentes, quienes incluso cuentan con antecedentes penales, bajo el argumento de que no están bien integradas las carpetas de investigación.

Hoy la SCJN decide sobre la Prisión Preventiva Oficiosa, el presidente López Obrador afirma que confia en que los ministros “actúen con legalidad”. “Es muy claro que no debe el Poder Judicial tomarse atribuciones que no le corresponde”, agregó. ¿Amenaza? pic.twitter.com/zNE7cyrav1 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 8, 2022

“Sí, puede ser, se dan también esos casos, pero un Juez tiene que impartir justicia. No es nada más estar viendo si se definió bien la hora, el lugar de la detención y se puede reponer el procedimiento, pero no dejar en libertad a un delincuente en potencia, como lo han hecho”, refirió.

“Entonces es un proceso que se tiene que seguir dando en el Poder Judicial, en los tres poderes, hay que purificar la vida pública en todos los niveles, en todo el Gobierno, seguir combatiendo la corrupción, la impunidad, pero no son todos los integrantes del Poder Judicial. Hay gente recta, íntegra y casi todos somos los abogados. El asunto no está ahí. De que se la saben, se las saben de todas, todas. El problema es de otro tipo”.

Finalmente, el mandatario federal deseó que se resuelvan las cosas, pero advirtió que “el hacer o pretender una chicanada de esas” afecta a todos y más al Poder Judicial y a la Suprema Corte.

“¿Cómo quedaría? O sea, ¿cómo van a retorcer la legalidad? Eso no. Es serio. Eso no es honesto. Pero eso no creo que suceda y si existe el malestar por lo de la prisión preventiva oficiosa, hay que buscar la forma legal. Nosotros lo que sentimos es que si se lleva a cabo esa reforma, se abre la puerta a los que tienen poderes económicos y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza. Es plata o plomo”, concluyó.

Hoy la Suprema Corte de Justicia discutirá si elimina o no la prisión preventiva oficiosa, una figura contraria a los tratados internacionales y que, según algunos magistrados, sólo debe utilizarse en casos “excepcionales” previa justificación para evitar que los sospechosos evadan la justicia.

El debate empezó el lunes y continuó el martes, donde la mayoría de los ministros rechazó la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, como lo propuso el Ministro Luis María Aguilar Morales en su proyecto.