Familia de la menor Heidi, asesinada en Nuevo Laredo, acusa presiones del Ejército

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Familiares de la menor Heidi Mariana Pérez Rodríguez junto con activistas denunciaron en conferencia de prensa que el Ejército mexicano ha presionado a la familia e incluso han tratado de silenciarlos con ofrecimientos económicos.

Raymundo Ramos, del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, aseguró que el Ejército, a través del Mayor Emilio Carballo Ruiz, ha tratado de silenciar la voz de la familia con ofrecimientos económicos y supuestos hostigamientos en su vivienda. “Hay temor de actos de represalia a la familia. Queremos pedir que dejen de intimidar, acosar y molestar a la familia de Heidi”, dijo.

La señora Cristina Pérez, madre de Heidi, confirmó a su vez que se sienten amenazados y con temor:

“La verdad somos personas humildes, por lo cual en mi casa no tengo cámaras, no tengo seguridad, pero hay testimonios de mis vecinos, de que ellos también se sienten y piensan que es un acoso por parte de los militares, porque mientras yo estoy con mi niño en mi casa dormida, ellos (militares) están pasando, no sé cuál es la intención, pero la verdad no me siento tranquila por mi niño y al igual pido: medidas cautelares”.