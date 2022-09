Puebla: Niña es abusada sexualmente en un kínder; suspenden a intendente y maestra

Madres declararon a este medio que la violación al interior del Jardín de Niños Federal Amalucan ocurrió el pasado 5 de septiembre. El intendente y la maestra del grupo ya fueron suspendidos.

Por Magarely Hernández

Ciudad de México, 8 de septiembre (AmbasManos).- Una pequeñita que cursaba el segundo grado de preescolar fue agredida sexualmente por el intendente del Jardín de Niños Federal Amalucan de la ciudad de Puebla.

Las madres de familia se enteraron por casualidad y cuando pidieron hablar con la directora, les confirmó lo ocurrido y les dijo que podían estar tranquilas porque el responsable ya había sido suspendido.

Las autoridades educativas presumen que tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la Fiscalía General del Estado (FGE) ya tienen conocimiento del caso y trabajan en la investigación.

En entrevista para Ambas Manos, madres de los menores que pidieron la gracia del anonimato explicaron que la violación supuestamente ocurrió el pasado lunes 5 de septiembre. Ellas se enteraron al siguiente día, justo a la hora de entrada.

“Cuando llegamos a dejar a los niños estaba la mamá y ella dijo que le violaron a su niña el día lunes. Nos empezamos a acercar y una mamá pidió que le regresaran a su hija, todos se acercaron y fue en ese momento cuando la maestra de guardia dijo que la directora nos iba a recibir a todas”, relataron.

Marcena Enedina Ventura, la directora del Jardín de Niños Federal Amalucan; la supervisora de la zona escolar y otra persona recibieron a las mamás y confirmaron la agresión sexual. También les dijeron que el intendente, de aproximadamente 30 años de edad y la maestra responsable del grupo ya estaban suspendidos.

“La mamá ya no entró a la reunión, no sé por qué, pero nos dijeron que el mismo lunes presentó la denuncia y que la SEP también ya tenía conocimiento (…) según lo que nos comentaron, la mamá se percató que la niña tenía sus genitales inflamados porque le dolían, pero ella todavía no habla muy bien”.

Las autoridades educativas insistieron en que sus hijos e hijas no corrían peligro y las clases continuaban con normalidad. Pese a esto, algunas madres optaron por retirar a los menores de las aulas y no presentarlos hasta que la SEP se pronuncie al respecto.

“La escuela no tendría por qué estar funcionando”, sentenciaron las madres entrevistadas.

Al final de la reunión, la supervisora de zona les pidió firmar una hoja en blanco que solo decía en la parte superior “reporte”. Varias madres se negaron porque, incluso, les solicitaron copia de su identificación oficial.

La Secretaría de Educación Pública estatal informó que fueron separados del cargo la directora, la docente de grupo y el intendente para iniciar las investigaciones sobre el presunto caso de abuso contra la menor.

