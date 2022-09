Fundador de Va X México advierte al PRI si vota iniciativa: “Nos vemos en las urnas”

Gustavo De Hoyos aseguró que la iniciativa de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad va en contra de los postulados que dieron origen a la coalición Va por México e hizo un llamado a los legisladores del PRI para que rectifiquen su decisión.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Gustavo de Hoyos, cofundador de la alianza Va por México y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están a tiempo de desechar la iniciativa de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles al menos hasta 2028, e indicó que en caso de no hacerlo, la ciudadanía los castigará negándoles su voto en futuras elecciones.

“Para nosotros es claro que esta iniciativa va en contra de los acuerdo fundacionales y por eso ya en este momento estamos comunicándonos con cada uno de las y los diputados, con cada uno de las y los senadores para exigirles en primera persona, que si bien es cierto que la decisión de la presentación puede atribuirse a una Diputada (Yolanda de la Torre) y el respaldo puede corresponder al Presidente de ese partido (Alejandro Moreno Cárdenas), en su caso al Coordinador parlamentario (Rubén Moreira), la responsabilidad de cada uno de ellos en caso de que no voten en conciencia, estamos absolutamente convencidos de que muchos de ellos van a desentender el voto de consigna y si no lo hacen los veremos en las urnas”, dijo De Hoyos en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

De Hoyos aseguró que la propuesta va en contra de los postulados que dieron origen a la coalición Va por México e hizo un llamado a los legisladores del PRI para que rectifiquen su decisión:

“Sería una traición clara a los postulados fundamentales que dieron motivo a la coalición Va por México, no lo digo a título personal, es el compromiso que está suscrito, es la agenda legislativa que permitió superar diferencias y reunir adversarios históricos. Ya lo han dicho recientemente algunos miembros de estos partidos, si no se puede confiar en la palabra empeñada es imposible el futuro. Yo insisto que haya un margen de rectificación, hago votos para que cada Diputado, cada Diputada, cada Senador y Senadora entiendan la trascendencia para cada una de sus carreras de lo que significa la decisión y voto que van a emitir porque una grabación, una filtración, una acusación se puede superar, pero una traición política marca de por vida a un político”.

Gustavo de Hoyos sostuvo que los políticos que llegan a cargos de elección popular deben rendir cuentas a la sociedad y recordó que en el caso de los senadores y diputados, quienes tienen la oportunidad de buscar la reelección, al final del día están sujetos a lo que decida la gente en las urnas.

“Los políticos que llegan al poder por medio de las urnas, por la confianza popular al final de cuentas tiene que someterse al escrutinio de las y los ciudadanos cuando quieren permanecer en sus encargos. Hoy en día en México es bien sabido que las y los Diputados pueden buscar la reelección en dos ocasiones, las y los Senadores en una ocasión, la inmensa mayoría de los que hoy son diputados y Senadores la van a buscar, es lo natural que tiene esta investidura, que no les quede ninguna duda, si alguno de ellos incurre en los compromisos se lo vamos a hacer ver y no van a contar con nuestro voto”.

El pasado 7 de septiembre, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron la suspensión temporal de la coalición Va por México que mantenían con el PRI luego de la polémica que se desató por la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Diputada priista Yolanda de la Torre, “que prorroga hasta 2028 la militarización del país”.

“Ante dicha reforma constitucional que prolonga la militarización del país, el PAN y el PRD anuncian la suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral, hasta en tanto el PRI no defina con claridad si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la coalición Va por México que firmamos en el 2021 y la moratoria constitucional que firmamos en junio del presente año”, informaron en un pronunciamiento conjunto.

Ese mismo día, “Alito”, como es conocido el presidente nacional del PRI, negó los señalamientos que aseguran la existencia de un “pacto de impunidad” con el Gobierno federal para no ser investigado por corrupción a cambio de que su partido apoyara a la Guardia Nacional. No obstante, Moreno Cárdenas desechó las acusaciones e indicó que el respaldo a la propuesta se debe a un acto de responsabilidad hacia los mexicanos.

Alejandro Moreno afirmó que la decisión de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tiene que ver con una cuestión del partido y no con un movimiento para defender sus intereses personales.

Ante esta situación, Gustavo de Hoyos aceptó que la coalición atraviesa por un momento complicado, pero a pesar de ello, negó que el bloque opositor haya llegado a su fin.

“Como diría el refrán mexicano, creo que anda de parranda (la alianza Va por México) más que estar muerta. Ciertamente está pasando por un momento difícil, imposible no reconocer que la propuesta que presentó una Diputada del PRI, que ahora sabemos, es respalda por la dirigencia del PRI ha trastocado, ha violado los acuerdos institucionales, al llamado que hicimos los ciudadanos para formar la coalición. Yo tengo firmado y documentado el instrumento en el cual el Presidente del PRI y su secretaría se comprometen justamente a lo contrario que dice la iniciativa”.

El expresidente de la Coparmex indicó que la iniciativa presentada por el PRI es una “traición a la palabra empeñada” y al compromiso firmado por los miembros de la misma, por ende, el PAN y el PRD tomaron la determinación de suspender la alianza de manera temporal.

“Tenemos una situación delicada, quienes llamamos en su momento a esta coalición estamos haciendo lo necesario para llamar a la cordura, a la reflexión, no sólo a la dirigencia del PRI, sino a cada uno de las y los legisladores de este partido, de tal manera que esta propuesta pueda ser en el mejor de los casos retirada, y si no es así, no atendida por eso legisladores”.

Finalmente, Gustavo de Hoyos indicó que a pesar de que un sector de los legisladores del PRI apoya la iniciativa, existe otro el cual está en contra de ella y hará lo posible por desecharla, motivo por el cual expresó su confianza en que la propuesta sea frenada.

“Yo no tengo ninguna duda de que esta propuesta de reforma constitucional no va a tener resultado exitoso. En la eventualidad de que cuente con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ya ha habido una expresión clara, contundente, inequívoca del coordinador parlamentario del PRI, el Senador Osorio Chong y de la mayor parte de los Senadores y las senadoras en el sentido de que en este punto la van a rechazar. No tengo duda que esta iniciativa va a abortar […] Independientemente de todos tendrá consecuencias políticas, el PRI tiene que tomar responsabilidad de lo que está implicando para la coalición esta iniciativa que ha sido presentada, hay oportunidad de rectificación, estamos a tiempo y por eso hago un llamado a la reflexión, a la cordura, a la altura de miras en la elección política para que la dirigencia del PRI rectifique y bote esta propuesta”.

“Alito” se encontraba en el ojo del huracán, luego de que en los últimos meses la Gobernadora morenista Layda Sansores ha difundido audios que relacionarían al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI con supuestos actos de corrupción, pero la difusión de este material se suspendió justo cuando se dio a conocer la iniciativa del PRI que favorece los planes que el Gobierno federal tiene con la Guardia Nacional.

Ante los señalamientos de haber pactado con las autoridades a cambio de respaldar la iniciativa, Alejandro Moreno respondió a las acusaciones y afirmó que la decisión de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tiene que ver con una cuestión del partido y no con un movimiento para defender sus intereses personales.

En tanto, la Diputada Yolanda de la Torre defendió su propuesta, descartó recibir algún tipo de presión para presentarla y detalló que lo hizo al darse cuenta que la ciudadanía respalda el trabajo del Ejército y la Marina. “A mí no me manda nadie […]. Esa es una iniciativa mía”, resaltó.

La versión de un pacto con autoridades federales tomó fuerza luego de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudiera a la Cámara de Diputados a entregar el Cuarto Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y saludara sonriente a Moreno Cárdenas con quien tuvo una breve conversación.

“Lo único que ocurrió con el Secretario de Gobernación es un saludo formal entre políticos que están en el recinto legislativo y lo menos que podemos tener es respeto. La cortesía política siempre la ha habido, siempre la habrá”, aseguró “Alito” e insistió en que no llegó ningún acuerdo “en lo oscuro”.

Ante esta situación, el Secretario de Gobernación rechazó que exista algún acuerdo con Alejandro Moreno Cárdenas y aclaró que el encuentro que mantuvo con el líder priistas durante la entrega del Informe Presidencial el pasado 1 de septiembre fue sólo un saludo casual como con el resto de diputados de todas las fuerzas políticas.

“El que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos”, argumentó.