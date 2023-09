El huracán “Lee” toma fuerza por el Atlántico hacia el Caribe; alcanza la categoría 5

San Juan, 8 de septiembre (AP).– El huracán “Lee” avanzaba por aguas abiertas hacia el noreste del Caribe la noche del jueves, convirtiéndose en la primera tormenta de categoría 5 de la temporada del Atlántico.

No se prevé que “Lee” toque tierra en su trayectoria, aunque los meteorólogos advirtieron de posibles condiciones de tormenta tropical en algunas islas. Los expertos señalaron que era demasiado pronto para hacer estimaciones de precipitaciones y ráfagas de viento.

El huracán de categoría 5, se encontraba a mil 135 kilómetros (705 millas) de las Islas de Barlovento norteñas. Mostraba vientos de hasta 260 kilómetros por hora (160 millas por hora) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 22 km/h (14 mph).

Se prevé que “Lee” continúe como un huracán de categoría 3 o superior hasta la próxima semana.

“Lee sigue fortaleciéndose a una velocidad excepcional”, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés).

El jueves, el Presidente Joe Biden fue informado sobre la más reciente trayectoria del huracán y sobre los detalles de los preparativos en marcha por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la cual desplegó activos no identificados en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, según la Casa Blanca.

Lee's peak winds are forecast by @NHC_Atlantic to be 180 mph by Friday morning, joining some of the infamously strongest hurricanes on record in the Atlantic. Some models suggest it could surpass them.

Updated briefing: https://t.co/KiTxB31CvA https://t.co/rLy5fY5mmQ

— Capital Weather Gang (@capitalweather) September 8, 2023