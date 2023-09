AMLO: Yo personalmente atendí las exigencias de Marcelo, su molestia no se justifica

El jueves, Ebrard Casaubón descartó que vaya a lanzarse como candidato independiente para llegar a la Presidencia de la República. El excontendiente morenista aclaró en sus redes sociales que definirá su futuro el lunes.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que él personalmente atendió las exigencias del excanciller Marcelo Ebrard Casaubón respecto a las reglas de competencia interna en la izquierda, y reaccionó a su enojo y a su amenaza de abandonar Morena y el movimiento: “No hay ningún motivo. Sin embargo, él puede tener otros elementos y está en su derecho de manifestarse”.

Cuidadoso, escogiendo palabras, el Presidente censuró a Ebrard por sus últimas declaraciones contra Claudia Sheinbaum Pardo. El exsecretario de Relaciones Exteriores dijo durante una reunión con integrantes de su equipo, al que dejaron pasar a al menos un reportero o reportera del diario español El País: “No nos vamos a someter a esa señora…”

“No se puede cuestionar y mucho menos atacar a nadie, más cuando se trata de una gente como Marcelo; es mi amigo y nos ayudó muchísimo”, dijo. Luego enfatizó: “Claudia es muy buena dirigente. Ayer me gustó mucho lo que es nuestro juramento: no mentir, no robar, no traicionar a nuestro pueblo”, dijo el Mandatario y más adelante insistió: “Y repito: Claudia es muy buena, además con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo; yo de milagro terminé la licenciatura. Ella es doctora en ciencias”.

El Presidente narró cómo él mismo participó en la creación de las reglas de sucesión y cómo todos los que participaron estuvieron de acuerdo.

“Escuché a Marcelo, que estaba inconforme por dos cosas: una, porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar y de manera especial, la renuncia de Claudia como Jefa de Gobierno. Pensaba que esto le daba más ventaja. Y Claudia no quería dejar inconclusos sus compromisos, sus obras. Entonces se pensaba que podía estar más tiempo. Entonces en mi planteamiento, en mi propuesta, establecí: renuncia. Y eso fue un planteamiento de él. Y dos: él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urna. El planteamiento era que se arrancara; al final se hizo un disco. Y que la persona que estaba siendo consultada […], pero esa pregunta: ‘a quién quieres’, fuera voto secreto en urna. Y yo establecí en mi documento que se hiciera de esa manera”, dijo.

“Incluso hubo una gente hace poco, [la casa encuestadora] Mitofsky, que dijo que esa forma de consulta le beneficiaba a Marcelo. Entonces Mitofsky dice: ‘son los seis nombres y se debió poner: ninguno’, porque hay quienes no van a votar por Morena y podrían decir: ‘ninguno’. Al no poner ‘ninguno’, eso le ayudaba a Marcelo porque, como es sabido, él tiene mucho jale en clase media. Entonces aún una gente que no piensa votar por nosotros podría decir: ‘Marcelo’. Yo no creo eso. Pero quería dejar de manifiesto que ese planteamiento, esa solicitud, se tomó en cuenta”, agregó.

Y luego contó: “Imagínense, hablando ahora de política exterior, lo que me ayudó [Ebrard] con la relación, en épocas muy difíciles, con el Presidente Trump. Y resultó muy respetuoso. Y pasamos lo que muchos pensaban que no íbamos a superar, que no nos íbamos a entender con el Presidente Trump. Tengo muchas anécdotas, de cómo él no quería el Tratado”.

“Es una gente buena en sentido amplio, es un hombre muy preparado, tiene mucha experiencia política y es mi amigo, así lo consdiero, y también, como todos, somos libres”, dijo el Presidente este viernes en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Cuestionado sobre si la postura de Ebrard era “dura”, contestó: “Pero somos hombres libres, hay que acostumbrarnos a eso, la democracia es pluralidad, no pensamiento único, hay que garantizar siempre el derecho a disentir. La libertad no se implora, se conquista, ojalá todos los dirigentes mujeres y hombres fuesen rebeldes. Las cosas importantes se hacen con razón y también con pasión”.

Además, rechazó darle una recomendación a Ebrard. “Él ya sabe, es un hombre con mucha experiencia. Decirle que, como expresó Claudia Sheinbaum, están las puertas abiertas. Pero al mismo tiempo que también tome sus decisiones. Marcelo es mi hermano”, expresó.

“Es de sabios cambia de opinión”, insistió el Presidente. “Y si van a llegar de afuera, por qué los de adentro vamos a permitir sin convocar, sin llamarlos, sin entenderlos. Que se vayan, todo tiene un límite, la decisión de cada quien, cada uno es responsable de sus actos. Pero no decir ‘ya se fue’ y ya. Vamos a esperar. Y si tiene una reunión con su equipo, su grupo, los va a consultar. Va a decir ‘qué opinan’. Si al final deciden ‘vámonos, o tenemos esta posibilidad, o nos ofrecen esto’, pues son libres”, completó.

“Si hubiésemos actuado de manera antidemocrática, con dedazo, trampas, me sentiría muy mal, pero tengo mi consciencia tranquila y afortunadamente en las encuestas se demuestra. Porque si una encuesta, imagínense, hubiera salido distinta, o el margen hubiese estado reducido, pues entonces sí había más elementos”, concluyó.

El jueves, Ebrard Casaubón descartó que vaya a lanzarse como candidato independiente para llegar a la Presidencia de la República. El excontendiente morenista aclaró en sus redes sociales que, pese a no estar de acuerdo con los resultados, definirá su futuro el lunes.

“No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos”, aseguró.

Su mensaje llegó minutos después de que López Obrador entregara el bastón de mando de la Cuarta Transformación a la exmandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo tras ganar las encuestas internas del partido. Antes, el exsecretario de Relaciones Exteriores informó que el próximo lunes 11 de septiembre definirá con simpatizantes de todo el país qué ruta tomará rumbo al 2024, luego de que no fuera elegido Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

El equipo de campaña del también exjefe de Gobierno del Distrito Federal señaló que no habrán conferencias de prensa o actos protagonizados por Ebrard durante el fin de semana, sino que será la próxima cuando definirá el camino que tomará ante las proximidad de las elecciones presidenciales del siguiente año. El lunes será el día que anuncie su futuro político.