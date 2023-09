Agentes irrumpen casa de Alcaldesa Geraldine Ponce; detienen a su jefe de Gabinete

Alejandro Galván, jefe de Gabinete de la Alcaldesa de Tepic, fue detenido en casa de Geraldine Ponce, quien denunció este hecho como un acto de persecución política en su contra.

Ciudad de México, 8 de septiembre, (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, denunció este viernes ser víctima de persecución política, después de que agentes ministeriales de Nayarit detuvieran a su Jefe de Gabinete, Alejandro Galván, por presunta violencia familiar y amenazas.

La Fiscalía General de Nayarit anunció en un comunicado que la detención del funcionario se llevó a cabo al interior de un inmueble ubicado en avenida Insurgentes, en cumplimiento de una orden de aprehensión autorizada por un Juez de Control.

Alejandro Galván fue aprehendido por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad “por su probable intervención como autor en los hechos que revisten las características de los delitos de violencia familiar y amenazas, en agravio de una mujer de identidad reservada”.

APREHENDIDO HUGO ALEJANDRO "N" POR LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y AMENAZAS • El imputado es servidor público del Ayuntamiento de Tepichttps://t.co/sK44O6fLNl pic.twitter.com/VzUKawJIQa — Fiscalía de Nayarit (@NayaritFiscalia) September 8, 2023

Al llegar al domicilio, los oficiales de la Fiscalía General de Nayarit presentaron el mandato judicial contra el Director general de la Oficina Ejecutiva para ponerlo a disposición de un Juez y que se continúen con los trámites legales para definir su situación jurídica.

En una transmisión en redes sociales, la Alcaldesa de Tepic mostró imagenes de cuando elementos de la Fiscalía entraron en su domicilio.

Durante su mensaje, la Presidente municipal responsabilizó de los hechos al Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero por emprender una persecución política en su contra.

“Es una obsesión por parte del Gobernador que tiene contra mí; de mi gente; de mis funcionarios; porque no sé que es lo que piense, simplemente he trabajado y aquí están…”, se escucha decir a Ponce en la transmisión.

El jefe de Gabinete de la Alcaldesa reveló que la orden de aprehensión era por una acusación en su contra por presunta violencia familiar.

“Les dije, esta es una persecución política del Gobernador Miguel Ángel Navarro. Si me matan, si me muero adentro de donde estoy o me golpean, fue el Gobernador Navarro”, señaló Galván luego de ser aprehendido.

Geraldine Ponce compartió que desde hace varios meses el Gobernador Miguel Ángel Navarro la acosa: “Desde ayer están acosándome [agentes ministeriales], están intimidándome desde hace días, y aquí están, quieren ingresar a la fuerza a mi casa. Hago responsable al Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de esto que están haciendo”.