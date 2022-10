“No volverá a haber una crisis de agua en 10 años”, promete Samuel García en informe

El Gobernador de Nuevo León agradeció la actitud de los diputados locales al aprobarle la Nueva Constitución, el presupuesto de este año y las modificaciones a la Ley Orgánica del Estado para integrar el gabinete en tres ejes. “Tengo que agradecer el primer presupuesto que fue votado aquí en diciembre, ya que pudimos anclar muchos proyectos plurianuales que este año hemos ya licitado y arrancado, y que van a transformar el estado de Nuevo León”, recalcó.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó su Primer Informe de Gobierno en el Congreso local y no sólo aseguró el abastecimiento de agua en la entidad ya se encuentra restablecido, sino que además recalcó que en los próximos 10 años, el estado no volverá a atravesar por una crisis como la que se vivió este 2022.

“Nosotros llegamos a la transición y nos dijeron sin recato alguno que las presas se estaban secando y tendríamos agua hasta diciembre y que además habíamos tenido el peor año hídrico en los últimos 12, y evidentemente ante la falta de lluvias, de infraestructura y planeación tuvimos la peor crisis de los últimos 30 años. Hoy puedo decirles que ya se restableció y no volverá a haber una crisis en Nuevo León en los siguientes 10 años, eso se los cumplo”, sostuvo.

El mandatario estatal comentó también que en este primer año de su administración se enfrentaron varias crisis que “nunca en la historia había tenido Nuevo León”, y enlistó la pandemia de coronavirus y el encierro derivado de la misma, una cuarta ola de contagios, que fue la “más agresiva”, más el tema del agua.

Samuel García destacó que en el tema de seguridad su administración seguirá impulsando la fortaleza de las fuerzas civiles, las cuales dijo, trabajan para que la inseguridad del crimen organizado no llegue a la ciudad.

Después de un gran año de trabajo, en donde hicimos #PrimeroLoPrimero para lograr sentar las bases del nuevo Nuevo León, hoy entregamos un #NuevoInformeNL al Congreso del Estado. Estén pendientes de mis redes, a las 10 am daré un mensaje importante para todos ustedes. pic.twitter.com/5LGciah948 — Samuel García (@samuel_garcias) October 7, 2022

Además, ante la reciente renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, como Fiscal del estado, García Sepúlveda pidió al Congreso nombrar a un Fiscal colaborativo con la Secretaría de Seguridad Pública.

“Tienen la gran responsabilidad de poner al mejor fiscal que sea cooperativo con el secretario de Seguridad, este año batallamos tanto para colaborar que hasta la fecha no conocemos las carpetas y nuestra fuerza civil nunca fue recibida”, dijo.

Asimismo recordó que la administración pasada “maltrató a los policías”, sin embargo comentó que su Gobierno está rescatándolos y mejorando sus condiciones laborales, así como con inversiones millonarias en equipamiento.

“Les aseguro que podemos tener 100 mil elementos de Fuerza Civil capacitados por israelíes, y si la Fiscalía no detiene a los grandes culpables, capos y quienes cometen violencia, nunca acabaremos. “Tienen en sus manos la gran responsabilidad de poner a la mejor o el mejor Fiscal que sea cooperativo con el Secretario de Seguridad (Gerardo Palacios) Pámanes”, agregó.

Por otro lado, en materia Samuel García reconoció la necesidad de impulsar un nuevo pacto fiscal, además de que ante la aprobación del Paquete Económico Federal 2023, pidió a su administración crear un grupo de financieros, tesoreros y una nueva mesa de análisis para estudiarlo a fondo, pues dijo, “no es posible que ahora a Nuevo León le quieran cobrar la Presa Libertad y la Presa del Cuchillo cuando año con año le damos al país 348 mil millones de pesos y regresan 105 mil millones de pesos, al contrario, nos siguen debiendo”, dijo, y pese a su reclamo, reconoció que el Gobierno federal apoyó al estado en la crisis hídrica.

Este primer año de gobierno enfrentamos crisis nunca antes vistas en Nuevo León, por eso hicimos #PrimeroLoPrimero. Roma no se hizo en un día, pero les aseguro que estamos trabajando todos los días para construir un #NuevoNuevoLeón. #NuevoInformeNLhttps://t.co/wt3khw1bWP pic.twitter.com/giKJzPWd86 — Samuel García (@samuel_garcias) October 7, 2022

El Gobernador de Nuevo León dio “gracias a dios” en el tema de movilidad, pues aunque en la anterior administración no se le dio mantenimiento al Metro, este no se ha desplomado.Y también defendió las acciones emprendidas, como las tres nuevas líneas del Metro y la adquisición de 800 camiones chinos para el transporte público, y argumentó que debido al problema mundial de la falta de chips, se ha ocasionado el retraso de las unidades, por lo que pidió disculpas.

“Agradezco a Dios que esos Metros no se nos hayan caído, nos dejaron una Línea 1 con pilotes descompuestos en el río y una Línea 2 a la que se le caen los techos, le hemos invertido casi mil millones de pesos en puro mantenimiento”, destacó.

Finalmente, García Sepúlveda recalcó que ha escuchado con atención los reclamos y cuestionamientos sobre su Gobierno, sin embargo, se comprometió a dar respuesta y corregir lo que sea necesario durante su administración.

Además, impulsamos a nuestras PyMEs como nunca nadie lo había hecho y así, demostramos que Nuevo León es el mejor lugar para invertir. #NuevoInformeNL — Samuel García (@samuel_garcias) October 7, 2022

Asimismo, pidió el voto de confianza luego de que Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN en NL, señalara que las obras anunciadas en este primer año han sido puro “banderazo o show”.

En ese sentido, el Gobernador contestó que “Roma no se hizo en un día, pero se va a construir. Respeto mucho el papel de oposición responsable, también lo fui y por eso comparto con todos las críticas, los aciertos y los comentarios. “El señalamiento de que somos puros banderazos y show, quiero pedirles un voto de confianza, no hemos inaugurado o publicado una obra que no tengamos ya planeada y con el presupuesto etiquetado, se los juro”, aseguró.