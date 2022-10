VIDEO: Diamante rosa de 11.5 quilates rompe récord mundial y se subasta por 49.9 mdd

Por Zeen Soo

Hong Kong, 8 de octubre (AP).— Un diamante rosa se vendió el viernes en 49.9 millones de dólares en Hong Kong, estableciendo un récord mundial para el mayor precio por quilate de un diamante vendido en una subasta.

El diamante Williamson Pink Star de 11.15 quilates, subastado por la casa Sotheby’s de Hong Kong, se vendió en 392 millones de dólares de Hong Kong (49.9 millones de dólares estadounidenses). Originalmente se estimaba que se vendería en 21 millones de dólares.

El Williamson Pink Star recibe su nombre de dos diamantes rosas legendarios. El primero es el diamante Williamson de 23.60 quilates que le fue dado a la fallecida reina Isabel II de Inglaterra como regalo de bodas en 1947, mientras que el segundo es el diamante Pink Star de 59.60 quilates, el cual se vendió por un récord de 71.2 millones de dólares en una subasta en 2017.

sold for $57.7 million few hours ago, this is Williamson Pink Star; 11.15-carat fancy vivid pink internally flawless type IIa cushion-cut diamond that went under the hammer at @Sothebys in Hong Kong and sold for $5 million per carat. pic.twitter.com/0Cb65HWe8a

