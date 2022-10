VIDEO: AMLO celebra asamblea “improvisada” al supervisar avances en refinería de Tula

El mandatario federal reiteró que la decisión de invertir dos mil 500 millones de pesos en el rescate de la planta treaerá beneficios económicos para Pemex y para el medio ambiente.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un encuentro “espontáneo” este sábado con las y los trabajadores de la planta coquizadora de la refinería de Tula, Hidalgo, durante la supervisión de las obras.

“Aunque no me crean los conservadores, todo fue espontáneo. Supervisamos en Tula la construcción de la planta coquizadora con el Gobernador Julio Menchaca y celebramos una asamblea con trabajadores, que son la esencia en cualquier obra pública o privada”, publicó en sus redes sociales.

El mandatario federal destacó que la planta coquizadora de la refinería Miguel Hidalgo sumará a la consolidación de la autosuficiencia energética, lo cual se traduce en más ganancias para Petróles Mexicanos (Pemex), empresa de la Nación.

“Queremos ser autosuficientes, ya no vamos a seguir con la misma política de vender petróleo crudo, materia prima, y vender gasolinas. (…) Vamos a producir en México –y ya lo estamos haciendo–, todas las gasolinas y diésel que se consumen en nuestro país”, apuntó.

Aunque no me crean los conservadores, todo fue espontáneo. Supervisamos en Tula la construcción de la planta coquizadora con el gobernador Julio Menchaca y celebramos una asamblea con trabajadores, que son la esencia en cualquier obra pública o privada.https://t.co/yddPLfYcYY pic.twitter.com/tnuPa1wh2C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 9, 2022

En su mensaje a los empleados, López Obrador recordó que el Gobiero federal decidió recuperar la construcción de esta planta coquizadora con una inversión de dos mil 500 millones de dólares que traerá como beneficios transformar el combustóleo en gasolina, lo que significa menor contaminación al ambiente.

“Teníamos que decidir: dejar que se pudrieran los equipos ya adquiridos, que se convirtieran en chatarra o invertir para terminar esta planta (…) y no titubeamos, decidimos invertir los dos mil 500 millones de dólares y reiniciar la construcción de esta planta”, relató.

El titular del Ejecutivo dijo que se edificarán dos plantas de licuefacción más que se ubicarán en Altamira, Tamaulipas, y en Coatzacoalcos, Veracruz, reiteró que el presupuesto está asegurado a favor de obras prioritarias enfocadas al desarrollo del país.

“Como no hay corrupción, tenemos presupuesto suficiente porque todo esto no es con créditos, no hemos pedido crédito, no ha aumentado la deuda. (…) Ya tenemos una Hacienda Pública fuerte, ya tenemos presupuesto; no necesitamos ni aumentar impuestos ni aumentar el precio de las gasolinas”, refirió.

En presencia de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García; el Gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar; el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, entre otros funcionarios, el Presidente López Obrador indicó que la Cuarta Transformación coloca las bases del cambio en beneficio del pueblo “para que no puedan darle marcha atrás. Nunca más un México para una minoría rapaz, nunca más un México que le dé la espalda al pueblo, nunca más la corrupción, nunca más el clasismo, nunca más el racismo”.