Santiago Giménez anota doblete en victoria del Feyernood; suma 12 goles en 8 jornadas

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 8 de octubre (ASMéxico).- Santiago Giménez no se cansa de hacer goles, pues atraviesa un gran momento en Europa. En esta ocasión fue el encargado de comandar la victoria del Feyenoord sobre el Zwolle en la Eredivisie al anotar un doblete con el que su equipo se mantiene en la parte alta de la tabla general.

Como ya es una costumbre, Giménez arrancó el partido como titular y abrió el marcador al minuto 21 al aprovechar un error del portero contrario. El guardameta dejó el balón a la deriva dentro del área, situación que no desaprovechó el delantero azteca para aventar una “tijera” y así marcar el primer tanto del partido en la cancha del rival.

Con su gol, el Feyenoord se fue con la ventaja al descanso y ya para la segunda parte, cayó el segundo gol de Giménez al minuto 54. Esta vez metió un trallazo con su botín izquierdo para dejar sin oportunidad al arquero que se convirtió en un espectador más de la jugada del delantero.

Tras este partido, Giménez llegó a 12 goles en liga en las ocho jornadas que hasta ahora se han jugado en la Eredivisie. Asimismo, el jugador tiene una racha de siete juegos con gol, lo que habla de que está convertido en uno de los mejores delantero de Europa.

1⃣1⃣ goals

Santiago Gimenez is de derde Feyenoorder met meer dan 10 goals na 8 Eredivisie-duels, na Cor van der Gijp (11 in 1960-1961) en Ove Kindvall (11 in 1967-1968).#pecfey pic.twitter.com/f8vqFRkkdX

