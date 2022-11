FOTOGALERÍA: La Luna Roja se vuelve un espectáculo en México; no volverá hasta 2025

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La madrugada de este martes 8 de noviembre en México y otros países del mundo se pudo observar el eclipse total de luna, el cual sólo volverá a verse hasta el 14 marzo del año 2025.

En este evento astronómico, también conocido como “Luna Roja”, la sombra de nuestro planeta cubrirá al satélite natural tornándolo de color rojizo “fantasmal” debido a la refracción, filtrado y dispersión de la luz por parte de la atmósfera de la Tierra.

Según la UNAM este fenómeno sucede porque “la Luz del sol llega a la atmósfera de la Tierra y actúa como una lupa que desvía la luz y la manda hasta la luna. El espesor de la atmósfera de la Tierra, sumado a partículas de polvo, arena, cenizas volcánicas, entre otros, absorbe la luz azul, verde y amarilla del Sol, pero dejan pasar las tonalidades rojas. Por esta razón, el satélite se vuelve rojo u ocre durante los eclipses de luna”.

Awake to see the #MoonEclipse 3am #eclipselunar pic.twitter.com/A3f80xMC3u

— Max Morales (@MaxMoralesChile) November 8, 2022