Layda repite contra “Alito”: el priista manoseó encuestas en 2021, y cobró por pluris

La Gobernadora de Campeche volvió a presentar una serie de audios en donde exhibe presuntos actos de corrupción de Alejandro Moreno, líder del PRI. El primero es la manipulación de encuestas en la elección de 2021 y el segundo es la presunta venta de diputaciones plurinominales.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó en su programa “Martes del Jaguar” una serie de mensajes entre Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Alejandro Rodríguez, de la revista de consultoría política Campaigns & Elections México, en donde se exhibe una presunta manipulación de encuestas en la elección de 2021. En un segundo audio muestra la supuesta venta de diputaciones plurinominales en el estado de Puebla.

La empresa Campaigns & Elections México, que también tiene un servicio de poll sobre preferencias electorales y medición de políticos mexicanos, publicó hace unas semanas una encuesta en la que destacó que Layda Sansores es la Gobernadora más corrupta de México, por lo que este martes fueron exhibidas las conversaciones que personal de esta empresa ha tenido con Alejandro Moreno, también conocido como “Alito”.

En esos mensajes se muestra la presunta manipulación de algunas encuestas para que los números favorezcan a los candidatos de la alianza Va por México que compitieron para la gubernatura en 2021.

Algunos de los mensajes que aparecen para presuntamente manipular los resultados de las encuestas son: “muévele aquí” o “que se vea que empiezan a tomar camino”.

La Gobernadora de Campeche denunció que debido a esta manipulación de las encuestadoras, se necesita la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Cómo no se va a necesita la Reforma Electoral que está proponiendo el Presidente?”, cuestionó. “Se tiene que regular, reglamentar todo este tipo de encuestadoras patito, porque esto que están haciendo no es que se equivocaron, está hecho con toda la perversidad, están apagadas descaradamente para influenciar el voto, y eso confunde a la ciudadanía”.

Sobre la denuncia que Ricardo Monreal interpuso en su contra. La Gobernadora aseguró que en la acusación de distintas propiedades, ella no tiene esas 83 propiedades. “Es la primer mentira. Me ponen las de mis hijos, de mi esposo y las de un señor que no conozco”.

La Gobernadora aclaró que desde 1997, cuando nadie hablaba de esto, presentó su declaración patrimonial. “Para que les quede claro, lo que to tengo son tres propiedades y siete propiedades por herencia; además de cuatro que yo adquirí”, dijo.

“A mí no me falta nada, gracias a Dios, que no vengan con esos inventos. Yo no uso prestanombres, no he hecho ni una empresa, como hizo Alejandro a los dos días de llegar al PRI. A mí me gustaría que me dijera Monreal, ¿cuántas propiedades él tiene?”, dijo.

A continuación algunas de las conversaciones entre “Alito” y Alejandro Rodríguez exhibidas esta noche por la Gobernadora en su programa “Martes del Jaguar”. Los textos no están editados, aparecen tal cual en los mensajes.

CONVERSACIÓN DEL 6 DE FEBRERO DE 2021

Alejandro Rodríguez (AR): ¡Hola! Soy Alejandro Rodríguez, de Campaigns & Elections. Me pasó tu teléfono Roberto Trad. Puesto para saludarte y platicar cuando digas. Gran fin de semana.

Alejandro Moreno (AM): Qué pasó mi hermano, cuándo nos vemos. El martes.

AR: A la hora que me digas. Será un gustazo.

AM: Abrazo fuerte, gracias por tu ayuda.

CONVERSACIÓN 15 DE FEBRERO 2021

AR: Estimado hermano, te envío cómo manejaremos el tema de Campeche. Seguimos en lo dicho. Tú avísame cuándo podemos vernos.

AM: Sí, ya está tu tema. Cuanta con mi apoyo y te lo agradezco mucho. Déjala así, anda más que ponle, por fa, por partido coalición así:

PRI, PAN, PRD: 26

Morena-PT: 32

MC: 18

Luego

Christian Castro: 32

Laya Sansores: 35

Eliseo Fernández: 23

Así que van más cercanas las coaliciones y el candidato le mete más puntos a la competencia y ya saca los porcentajes para completar bien las dos cosas. ¿Si me entendiste?

AR: Va, te la reenvío. Perfecto. Listo, hermano.

AM: Perfecto, mañana la sueltas (encuesta) y luego le metemos full cautelar. Yo te veo en la semana.

CONVERSACIÓN 22 DE FEBRERO 2021

AR: Flash Poll CE Research

1. Baja California Sur. La lucha ahí cierra. Pelayo ido la ventaja inicial y tiene al candidato de Morena a solo dos puntos sin haber iniciado campaña.

2. Querétaro: Mauricio Kuri camina sin problema todavía.

3. Colima: Aquí todo pinta para lucha de tercios: Indira de Morena a la cabeza, pero la priista Melyya la ve. Y no es muy lejos.

4. Guerrero: Salgado Macedonio podrá ser muchas cosas… en el país, pero en Guerrero, pese a todas las acusaciones, hoy es lo que la gente quiere en ese estado, 13 puntos lo separan del candidato de la Alianza.

5. Sinaloa: Rocha Moya aventaja por 15 puntos al priista Mario Zamora, que empieza a tomar camino.

Saludos y buen día.

AM: Métele que se empiezan a acercar todos.

AR: Va que va. Así me parece entrevistando ayer y así la propuesta de mañana. Quedo atento.

CONVERSACIÓN 10 MARZO 2021

AR: Como salió en la telefónica de hoy, como proponemos que salga. MC nos anda creciendo mucho. El 20 salimos de nuevo y el 30. Después será cada semana. Quedo atento tocayo.

AM: Perfecto, nos vemos en la semana para que yo te eche la mano en la fecha de cada mes.

AR: Puesto. Abrazo, tocayo.

CONVERSACIÓN 20 MARZO 2021

AR: Así salió hasta anoche, la movemos como dias.

AM: Como le has estado moviendo. Pegados. Nosotros arriba lo has sacado, ¿no? Te va a contactar Omar por tu tema.

AR: Dos abajo y a como empiece campaña despegamos. Te mando diseño. Listo.

SUPUESTO COBRO DE PLURINOMINALES

En otro audio de “Alito” en donde el priista presuntamente fija un monto para poder verlo y presuntamente se negocia el cobro por “pluris” en Puebla, en referencia a los legisladores plurinominales.

“Aquí ya se ve cuánto le corto la plurinominal en Puebla, 20 millones, pues cómo no va a tener lana ‘Alito’, va a hacer otra casita igual que la que tiene”, dijo la Gobernadora de Campeche tus escuchar el audio.

“Me parece increíble que ahora también se vean las diputaciones plurinominales, ¿cómo puedes cobrar las plurinominales?”, cuestionó a “Alito”. “Esto ya va más allá, venden los puestos políticos, ¿cómo no0 se va a necesitar una ley electoral, urge cambiar”.