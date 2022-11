“Coco” Levy no tiene ni para pagar la renta tras acusaciones de abuso, dice su pareja

Su pareja aseguró que “Coco” está dirigiendo su economía a pagar la asesoría legal para resolver la demanda que atraviesa, pues el abogado que lleva su caso “le fue recomendado por ser uno de los mejores”.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Jorge “Coco” Levy no puede seguir pagando su casa desde que enfrenta acusaciones, hechas por la actriz Danna Ponce– por presunto abuso sexual.

De acuerdo con declaraciones hechas por su pareja, la actriz Sussan Taunton, al programa Ventaneando, el hijo de Talina Fernández está pasando por un momento sumamente delicado e incluso ya no tiene un sitio dónde vivir, pues se quedó desempleado después de poco más de 30 años de trabajo en Televisa.

Taunton explicó que el también exproductor de Videocentro incluso buscó asistencia psicológica, ya que luego de ser señalado tanto por Ponce como por otras 10 actrices, Levy sufrió hostigamiento en redes sociales por parte de usuarios que apoyaban a todas las mujeres que han hablado de su experiencia con el actor.

Según Sussan, quien ha apoyado al actor desde la primera acusación que se hizo pública, indicó que entre ella y Talina Fernández, la madre de “Coco”, han tratado de reanimarlo y apoyarlo, ya que esta no es la primera vez que pasa por una etapa complicada, sin embargo, desestimó el peso de las acusaciones, pues aseguró que de todas las mujeres que alzaron la voz, sólo una de ellas decidió interponer una demanda.

“Si hay una persona correcta y caballerosa es Coco”, aseguró Taunton, quien precisó que lo conoce desde antes de iniciar una relación, ya que son amigos desde hace 34 años, “desde la época de los timbiriches”, calculó la actriz.

La actriz y pareja de Levy resaltó que luego de ser despedido de Videocine, distribuidora en la que trabajó por muchos años, sin el finiquito que le correspondía, el actor se vio en la necesidad de mudarse, pues se le ha dificultado pagar la renta.

Finalmente, precisó que “Coco” está dirigiendo su economía a pagar la asesoría legal para resolver la demanda que atraviesa, pues el abogado que lleva su caso “le fue recomendado por ser uno de los mejores”.

“COCO” LEVY ES VINCULADO A PROCESO

El productor Jorge “Coco” Levy fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, luego de la denuncia interpuesta por la actriz Danna Ponce, sin embargo, no fue sentenciado a prisión preventiva, por lo que llevará su caso en libertad.

El Juez que dictó la vinculación a proceso no encontró suficientes agravantes en contra de Levy como para que llevara su proceso afuera de la cárcel, aunque deberá ir a firmar periódicamente con las autoridades su control.

De acuerdo con los reportes, el Juez dio un plazo de tres meses para presentar más pruebas en una nueva audiencia.

Por su parte, la actriz Danna Ponce agradeció en sus redes sociales a su abogado por el proceso y el acompañamiento legal. “Nosotros estamos haciendo las cosas de la manera correcta, tan es así que se tuvieron las pruebas necesarias para la vinculación a proceso”, señaló.

DENUNCIAS CONTRA “COCO” LEVY

El pasado 29 de junio, la actriz Danna Ponce compartió en redes un video en el que platicó toda la experiencia que pasó desde el primer contacto que tuvo con Levy, pues la joven estaba en busca de un proyecto para poder trabajar; asimismo, compartió la foto de la denuncia formal en contra del productor.

Gracias a Ponce, más de diez mujeres alzaron la voz en contra del productor de Videocine en redes sociales, entre ellas las actrices María Bobadillo Olvera, Romina Sacre, Regina Kaller, Patricia Meneses, Liz Cervantes y Luciana González de León.

Mediante un programa en Twitter de nombre Coco Levy: Voces y Testimonios, que tuvo una duración aproximada de hora y media, varias mujeres narraron lo sucedido con el productor para denunciarlo y evidenciarlo.

La actriz Regina Kaller relató que en una ocasión Levy la puso en una esquina, pegada a la pared: “Me da un beso justo aquí [en la comisura de los labios]. Pasa otra vez y ahí me dice: ‘Regina, ¿tú crees que yo me quiero estar acostando contigo? Pues no, y ese es tu error’”.

Asimismo, comentó que ella lo frecuentó durante seis años por lo menos una vez al mes. “Me decía: ‘¿Por qué no bajas de peso?’. A las semanas siguientes iba súper orgullosa a contarle que bajé de peso, después me decía que por qué iba tan tapada, que debía enseñar mi cuerpo, hasta yo decía claro que tengo que agradarle”.

“Lo que hacía ‘Coco’ Levy era alardear sobre su puesto, le mostré mis fotos, me dijo que mis fotos no estaban bien, porque no veía a esa mujer poderosa, con fuerza, que las actrices teníamos una energía sexual que mostrar. Le dije que no tenía sentido lo que decía, pues ningún productor antes me había dicho eso y él enojado respondió que todos trabajan para él, pues es el productor”, mencionó Patricia Meneses.