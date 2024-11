VIDEO ¬ Morenista Citlali Téllez presume su Cybertruck con Guerrero en plena crisis

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Citlali Yaret Téllez Castillo, Diputada local de Chilpancingo, Guerrero, ha generado gran controversia en redes sociales tras haber realizado una serie de publicaciones mientras daba un recorrido a bordo de una lujosa camioneta modelo Cybertruck de la marca Tesla en vialidades del municipio.

A través de su perfil de Facebook, la legisladora del Distrito 19 de Guerrero por parte del partido Morena realizó una transmisión en vivo de un paseo que dio en uno de los vehículos cuyo valor rebasa los 2.5 millones de pesos mexicanos.

En el video, se ve a una persona que va grabando el recorrido, mientras que la Diputada, aparentemente, iba al volante y conducía por algunas de las vialidades principales de Chilpancingo, como el libramiento hacia Tixtla y la avenida Insurgentes.

Durante la transmisión, se escucha cómo Téllez Castillo se reía y reaccionaba a algunos “arrancones” que dio durante el trayecto. En una de las partes, incluso se observa cómo ella y sus acompañantes circularon a lado de un vehículo de la Guardia Nacional, y se escucha a la Diputada decir “¿les decimos que nos reporten?”.

Por supuesto, la presencia de la singular camioneta no pasó desapercibida por las y los ciudadanos del municipio que pudieron presenciarla durante el recorrido, algunos de los cuales decidieron fotografiarla o grabarla y compartir el avistamiento en sus propias redes.

Asimismo, al saberse que la Diputada iba a bordo del vehículo, no tardaron en aparecer diversas opiniones sobre el tema, la gran mayoría criticando el hecho de que una legisladora de Morena, partido que lleva como uno de sus principales estandartes la austeridad, condujera un vehículo de ese tipo.

DIPUTADA DE MORENA EN CYBERTRUcK La diputada local de Guerrero, Citlali Téllez, se exhibió paseando en una Cybertruck por Chilpancingo. La cuestionaron de dónde había sacado para comprarla, y ella aclaró que no es suya, sino de un rico de Tlacotepec, cuna de "Los Tlacos". (1/2) pic.twitter.com/Wd7jkwBWhF

Ante ello, Citlali Téllez tomó la decisión de eliminar las publicaciones que había realizado. Por su parte, Jesús Urióstegui García, coordinador de Morena en el Congreso de Guerrero, declaró que la camioneta no era propiedad de la Diputada, sin embargo, señaló que conversaría con ella para aclarar el asunto.

Otra de las críticas que se realizaron a la Diputada giró en torno a que su decisión de pasear a bordo de una Cybertruck en Chilpancingo se dio en un momento en que el municipio y el estado de Guerrero se han visto azotados por una fuerte ola de violencia.

El más reciente caso ocurrió precisamente en Chilpancingo, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de 11 personas que habían sido abandonados al interior de una camioneta.

ELON MUSK MINIMIZA ACCIDENTES EN MÉXICO

Elon Musk, fundador de Tesla, defendió el pasado 2 de noviembre la resistencia de las camionetas Cybertruck fabricadas por su compañía, en una publicación en X, luego de dos accidentes en los que estuvieron involucrados dichos vehículos: uno en la Ciudad de México y otro en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con Musk, la Cybertruck es “más resistente que una bolsa de clavos”. Refiriéndose al incidente en Jalisco, donde una de estas camionetas volcó con cuatro personas a bordo, Musk destacó que, a pesar del impacto, todos los ocupantes sobrevivieron.

Cybertruck is tougher than a bag of nails https://t.co/vEHBjSpgE7

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024