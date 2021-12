Corto La Espera alimenta la diversidad en la pantalla y preserva el purepécha

Morelia, Michoacán, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Las historias en el cine a veces parecen ser regidas por un patrón de estereotipos que no terminan por representar a muchos de los que las ven, y el Festival de Cine Independiente Cuórum Morelia llega siendo un aliciente para ver en pantalla historias que destacan por su diversidad como lo es el cortometraje en competencia La Espera de Celina Yunuen Manuel.

La historia, ganadora del premio del público de la Sexta edición de Cuórum, es protagonizada por dos mujeres purépechas Yazmín y Zenaida, nuera y suegra, respectivamente, que se ven obligadas, cual costumbre, a convivir en una misma casa después de que sus maridos salen hacia los Estados Unidos a trabajar por un tiempo prolongado.

El trato diario las hace conocerse más y los afectos aparecen en un sin fin de posibilidades entre ellas.

La Espera representa el primer cortometraje de Celina Manuel, originaria de la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna y misma que la inspiró para crear su relato.

“Mi inquietud por escribirlo comenzó porque es una realidad que he visto en mi comunidad, no específicamente así como yo lo escribí, pero esto de la migración, de mujeres solitarias o el otro caso, que son mujeres que se acompañan, que pueden o no terminar una relación sexo afectiva, entonces como que quería un poco hablar de esto, y al ver que este tipo de situaciones no solo son de mi pueblo, de repente me enteraba de otras historias de pueblos aledaños donde ocurría que sí era la nuera y la suegra de otras comunidades, entonces como fue todo esto con lo que fui viendo en mi comunidad”, explica Celina Manuel en entrevista con SinEmbargo.