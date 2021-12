VIDEO: Gobierno de RU causa polémica por supuesta fiesta navideña en confinamiento

Por Jill Lawless

LONDRES, 8 de diciembre (AP).- Un video filtrado que muestra a trabajadores de la oficina del Primer Ministro británico, Boris Johnson, bromeando sobre una fiesta de Navidad que habría incumplido las medidas de cuarentena avivó las acusaciones sobre que miembros del gobierno incumplieron las normas contra el coronavirus que impusieron a todos los demás.

Durante días, la oficina del Primer Ministro ha intentado desmentir los reportes sobre que el personal de Johnson celebró una fiesta de oficina en diciembre de 2020 que habría incluido vino, comida, juegos y un intercambio de regalos, cuando las normas contra la pandemia prohibían casi todas las reuniones sociales.

Según varios medios británicos, la fiesta se celebró el 18 de diciembre, cuando las restricciones en Londres prohibían las reuniones en interior, y el día antes de que Johnson endureciera las normas aún más, lo que dejó a millones de personas sin navidades familiares.

Después de que la televisora ITV emitiera las imágenes el martes por la noche, la oficina del Primer Ministro dijo que “no hubo fiesta de Navidad. Las normas contra el COVID se han seguido en todo momento”.

El video, grabado el 22 de diciembre de 2020, muestra a la entonces Secretaria de Prensa Allegra Stratton haciendo lo que parece una broma sobre una fiesta ilegal en la oficina del Primer Ministro en Downing Street.

La grabación parece mostrar una simulación de conferencia de prensa, a modo de ensayo para las conferencias televisadas diarias que ofrece el Gobierno.

Un miembro del equipo, que hace el papel de periodista, dice: “Acabo de ver reportes en Twitter sobre que el viernes por la noche hubo una fiesta de Navidad en Downing Street, reconoce usted esos reportes?”.

Se oyen risas y Stratton dice “me fui a casa” y pregunta a sus colegas “cuál es la respuesta”. Otra voz dice que “no era una fiesta, era queso y vino”.

“Queso y vino, ¿verdad? Fue una reunión de trabajo”, dice Stratton entre risas.

