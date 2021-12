Helicóptero se estrella con Jefe del Ejército de la India a bordo; hay 4 muertos

NUEVA DELHI, 8 de diciembre (AP).- Un helicóptero militar que llevaba al Jefe del Ejército del país se estrelló en el estado sureño de Tamil Nadu, según dijo la Fuerza Aérea.

La Fuerza Aérea no indicó si el Jefe de la Defensa, Bipin Rawat, había resultado herido en el accidente.

Cuatro personas murieron y tres heridos fueron trasladados a un hospital, según la televisora pública Prasar Bharati. No había confirmación oficial del reporte.

Imágenes de televisión mostraban el helicóptero en llamas mientras vecinos de la zona intentaban apagar el incendio.

En un primer momento no había confirmación sobre cuánta gente viajaba en la aeronave. Medios locales de noticias mostraron un documento de vuelo que mostraba los nombres de nueve personas como pasajeros, incluidos la esposa de Rawat y otros altos cargos del Ejército.

Just heard the horrific news, of the crash of the helicopter carrying our CDS Gen Bipin Rawat and his family and colleagues. Hoping and praying that all of them are safe. The nation hopes and prays. pic.twitter.com/MlM7VSGz3E

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) December 8, 2021