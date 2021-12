“No le temo a la muerte”: Michael J. Fox se sincera sobre la enfermedad de Párkinson

AS MÉXICO

El actor anunció hace un año que se alejaba de los focos por segunda vez para optar por la escritura y publicar el libro No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad.

Por Débora Paz

Ciudad de México, 8 de diciembre (AS México).- A sus 60 años, Michael J. Fox es uno de los actores más queridos y recordados gracias a su papel de Marty McFly en Volver al futuro. El actor canadiense, que lleva tres décadas luchando contra el párkinson que poco a poco le debilita, ha concedido una entrevista a la revista estadounidense AARP donde habla abiertamente sobre esta enfermedad y de cómo afronta la vida con entereza y positividad a pesar de las circunstancias.

“En mi mente no hay un solo pensamiento morboso. No le temo a la muerte”, comienza asegurando a la citada publicación. Y es que Michael J. Fox está “feliz” con la vida que le ha tocado vivir, aunque con la gran pena de haber tenido que dejar de lado su amada profesión. Cabe recordar que el actor anunciaba hace un año que se alejaba de los focos por segunda vez para optar por la escritura y publicar el libro No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad. “Como escribí en mi último libro, ahora estoy fuera del negocio”, sostiene.

“Intento ser muy directo con las personas que hablan sobre mi tratamiento. Cuando me preguntan si creo que curarán mi párkinson, les digo: ‘ya tengo 60 años y la ciencia es difícil, así que no’”, manifiesta en la entrevista. El intérprete de éxitos como Cuento de Navidad o Enredos de familia tiene claro que esta enfermedad forma parte de su vida, pero que no está dispuesto a que la conduzca. “Forma parte de ella, no conduce”, explica.

UN ALEGATO AL OPTIMISMO

A pesar de las circunstancias, Michael J. Fox se muestra muy agradecido con su vida y con su presente, y así lo hace saber a través de estas palabras en la entrevista: “Llegué a la conclusión de que agradecer lo que tienes hace que el optimismo sea sostenible”. “Si crees que no tienes nada por lo que estar agradecido, sigue buscando. No puedes esperar a que las cosas sean fantásticas. Te tienes que comportar de forma que sea eso lo que promuevas”, añade.

SU MAYOR ARREPENTIMIENTO

El actor asegura que se siente muy arrepentido de haber rechazado ciertos papeles debido a pensar constantemente en cómo afectaría el párkinson a su desempeño. “Llegó un punto en el que no podía confiar en mi capacidad para hablar, lo que significaba que ya no podía seguir actuando cómodamente. Por ello, el año pasado abandoné la actuación”, explica.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.