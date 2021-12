Los síntomas de Ómicron son más leves, pero la variante es más transmisible: Pfizer

Nueva York, 8 dic (EFE).- El director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, aseguró el martes que los síntomas causados por la variante Ómicron del coronavirus parecen más leves que los provocados por otras mutaciones, pero advirtió que se transmite más rápido.

“No creo que sea una buena noticia tener algo que se propague rápidamente”, dijo Bourla en un foro organizado por el diario The Wall Street Journal, antes de subrayar: “Que se propague rápido significa que estará en miles de millones de personas y que puede que venga otra mutación. Nadie quiere eso”.

Bourla apuntó que su compañía está investigando si su vacuna contra la COVID-19 ofrece una protección menor contra esta variante y aseguró que espera tener más información en las próximas semanas, aunque no ofreció una fecha concreta.

Asimismo, el ejecutivo de Pfizer se mostró esperanzado en que la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos apruebe este mes el uso de las pastillas Paxlovid, que aspiran a convertirse en el primer tratamiento oral para los pacientes con COVID-19 en el país.

NEW: Initial lab studies show that three doses of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine effectively neutralize the Omicron variant. https://t.co/xRaInATTXy

— Albert Bourla (@AlbertBourla) December 8, 2021