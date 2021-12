AMLO responde a tuit de Calderón: “Cree que nos quedamos en la época de los montajes”

A raíz de que el Presidente López Obrador compartió un video mostrando el tren en el que se va a poder llegar al nuevo complejo aeroportuario desde Buenavista, los opositores de López Obrador pusieron en duda el recorrido, el cual lo calificaron de “una simulación”.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- “Cree que nos quedamos en la época de los montajes”, dijo este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obador luego de que el exmandatario panista, Felipe Calderón, asegurara que “las imágenes” del viaje para la supervisión de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) “fueron manipuladas”.

“Es una vergüenza. Ojalá y cuide su prestigio, se puede decir que no tiene, pero no debemos ser injustos y lapidarios. Debe de cuidarse y sobre todo un expresidente por lo que representó a México”, comentó López Obrador durante la conferencia matutina desde Tepic, Nayarit.

Y es que a raíz de que el Jefe del Ejecutivo federal compartió un video mostrando el tren en el que se va a poder llegar al nuevo complejo aeroportuario desde Buenavista, los opositores de López Obrador pusieron en duda el recorrido, el cual lo calificaron de “una simulación”. Es por ello, que López Obrador pidió mostrar un tuit de Felipe Calderón:

“Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes”, respondió López Obrador, quien además defendió a Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de “Quién es quién en las mentiras de la semana” presentada en las conferencias matutinas: “pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras. No es mentirosa”.

El pasado 5 de diciembre, el Presidente López Obrador; Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la capital del país; y Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México, supervisaron las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, así como el avance de la construcción de las vialidades que ayudarán mejorar la movilidad de los usuarios.

“Estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. Vamos en el tren y me acompaña mi asesora [Beatriz Gutiérrez Müller], el Gobernador del Estado de México [Alfredo del Mazo], la Jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum], el General [Gustavo Ricardo] Vallejo, Jessi, el actual Estado Mayor”, dijo en un video entre risas, pues ese cuerpo encargado de velar por la seguridad del Presidente ya no existe.

En un mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter, el mandatario anunció que para facilitar el arribo al AIFA, se ampliará la autopista México-Pachuca a ocho carriles. A ello, agregó, se suma que ya “se están construyendo otras vialidades“, entre ellas, la vía de Lechería con la finalidad de “llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos”.

En el recorrido también lo acompañaban los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y el de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; así como el General Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable de la obra.

En presencia de todos ellos, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que se va a poder llegar al nuevo complejo aeroportuario por autopistas y por tren moderno desde Buenavista. Además, destacó que se conservará el tren de carga. “Un abrazo”, finalizó.

A finales de septiembre de 2019, López Obrador declaró la construcción del aeropuerto como tema de “seguridad nacional”, por lo que la obra inició en octubre de ese año con un presupuesto de unos 75 mil millones de pesos (unos tres mil 750 millones de dólares).

El futuro aeropuerto tendrá capacidad para unos 20 millones de usuarios al año en una etapa inicial, y espera recibir hasta unos 85 millones en varias etapas de construcción que se cumplirán en las próximas tres décadas 2030, 2040 y 2050.

Santa Lucía operará a la par del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y con el de Toluca, Estado de México, y entre todos tendrán disponibles seis pistas.

