Ebrard es nominado a “Persona del Año” por demanda contra fabricantes de armas en EU

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, fue nominado por la Arms Control Association de Estados Unidos como la “Persona del Año” por sus demandas contra los fabricantes de armas en ese país.

La nominación del Canciller se debió a la demanda promovida el 4 de agosto de este año por la SRE contra once fabricantes y distribuidores de armas por comercio negligente para combatir el tráfico ilícito de las mismas.

Marcelo Ebrard agradeció su nominación a este reconocimiento anual en su cuenta de Twitter, donde además reafirmó su postura de que “la industria de armas facilita y promueve la violencia”.

La Asociación recordó que el premio de Persona del Año se otorga a quienes en los últimos 12 meses hayan “avanzado soluciones efectivas para el control de armas, la no proliferación y el desarme, y sensibilizado acerca de las amenazas que representan las armas que producen víctimas masivas”.

Entre los nominados destacan un Ministro de la Cancillería inglesa, legisladores estadounidenses y el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los cuales ejercieron un liderazgo importante que ayudó a reducir los peligros asociados con las armas.

POLLS ARE OPEN! Vote today for 2021 Arms Control Person(s) of the Year! #ACPOY2021 pic.twitter.com/w2ldqLCUMN

— Arms Control Assoc (@ArmsControlNow) December 8, 2021