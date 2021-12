Sheinbaum llama a mujeres a romper techos de cristal para lograr igualdad sustantiva

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Durante su tercer informe, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llamó a las mujeres a romper techos de cristal parar lograr igualdad sustantiva.

“No es que rompí personalmente el techo de cristal porque soy una mujer que luchó para salir adelante, es el derecho humano de las mujeres a lograr la igualdad sustantiva”, dijo.

Hoy hablamos a las y a los jóvenes: no es la corrupción, no es la triquiñuela, no es el odio, no es el clasismo, no es el racismo lo que nos convierte en mejores personas. No es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades y la discriminación llevará siempre a la violencia, expuso ante su Gabinete.