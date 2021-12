NASA crea un MAPA animado del flujo del plástico en los océanos del mundo

Washington, 8 de diciembre (RT).– La NASA publicó el pasado 4 de diciembre un mapa animado que muestra el flujo del plástico oceánico y pone de relieve la magnitud de la contaminación de las aguas marinas a nivel mundial.

Tal representación se hizo posible gracias a un nuevo método de cuantificar los volúmenes de esa sustancia, desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidad de Míchigan, en Estados Unidos.

Researchers used satellite data to detect and track masses of plastic floating in the ocean. https://t.co/7HPmdtA5eI pic.twitter.com/LDAM4ymhC9

— NASA Earth (@NASAEarth) December 4, 2021