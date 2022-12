Irán ejecuta al primer condenado a muerte conocido por participar en protestas

Madrid, 8 Dic. (EUROPA PRESS).- Irán ha anunciado este jueves que ha ejecutado al primer prisionero que ha sido oficialmente condenado por un presunto delito derivado de las protestas que se organizan en el país desde hace semanas tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini.

El prisionero estaba condenado por herir “intencionalmente” a un guardia de seguridad con un cuchillo largo y bloquear una calle de la capital, según ha informado la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Las autoridades iraníes han rechazado la apelación del abogado del preso, al considerar que “no es válida ni justificada”, ya que consideran que es culpable de “crímenes de guerra” al bloquear la calle, amenazar con armas y enfrentarse a los agentes.

IR regime announced that #Mohsen_Shekari, 23, was executed this morning. He was arrested during protests in Tehran٫ on sep 25. His charges were trying to block a street and injuring a member of regime forces. He was sentenced to death & executed in less than 3months#محسن_شکاری pic.twitter.com/MKwZpNAZEN

