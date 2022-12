SCJN ordena la liberación inmediata de los 3 detenidos por caso Duda razonable

El caso llamó la atención de la Suprema Corte luego de que fuera exhibido en un documental de Netflix el año pasado.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de tres hombres acusados de secuestro en Tabasco en 2015 y sentenciados por 50 años, debido a la falta de pruebas y violaciones al debido proceso.

Por unanimidad, el pleno de la SCJN otorgó el amparo liso y llano a Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, que fueron sentenciados a 50 años de cárcel por el delito de secuestro agravado en grado de tentativa.

El proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostenía que el tribunal de enjuiciamiento oral violó el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio o estándar de prueba. Además de que la Fiscalía General del Estado de Tabasco no tenía elementos sostenibles para comprobar el delito por el que fueron sentenciados en 2018, pues la única prueba en su contra era el testimonio de la supuesta víctima.

“Me parece que en casos como éste, en que no solamente queda claro que no se pudo cometer el delito, sino es evidente la intención arbitraria de las autoridades de fabricar culpables y de hacerles pagar por un delito que es evidente que no cometieron”, expresó el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la sala.

Por su parte, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso a las autoridades competentes que abran las indagatorias y carpetas de investigación correspondientes, tanto administrativas como penales, contra los responsables de llevar a los tres jóvenes a prisión sin existir alguna prueba, y que se proceda contra ellos.

El caso fue discutido por un amparo directo promovido por la sentencia condenatoria contra Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, cuya historia fue retratada por el documentalista Roberto Hernández en la miniserie Duda Razonable: Historia de dos secuestros, de la plataforma de streaming Netflix.

"Existe unanimidad de votos a favor del sentido de la propuesta" #DudaRazonable "La justicia de la unión ampara y protege a los quejosos Juan Luis López García, Gonzalo García Hernandez, y Hector Muñoz" "Ordénese la inmediata y absoluta libertad de los quejosos" pic.twitter.com/uwe1Bgr4Ym — Presunto Culpable 😷 🇺🇦 (@PresuntoC) December 8, 2022

En febrero de este año, a solicitud del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el pleno atrajo el amparo directo 100/2020 del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Tabasco, en el cual tres personas sentenciadas por secuestro denunciaron irregularidades y violaciones a sus derechos humanos.

“El Pleno advirtió que el caso podría involucrar diversas irregularidades y violaciones a los derechos de los acusados, las cuales podrían insertarse en un patrón de violaciones sistemáticas a derechos humanos cometidos por autoridades locales encargadas de la procuración e impartición de justicia, en perjuicio de personas que han sido acusadas de un delito”, expresó la Suprema Corte en ese entonces a través de un comunicado.

Duda razonable cuenta la historia de lo que empezó como un accidente menor en una carretera de Macuspana, Tabasco, en 2015 que en segundos se tornó en un caso lleno de arbitrariedades e impunidad que involucraba a cuatro hombres a quienes se acusó del secuestro de una mujer. Cuatro hombres que fueron torturados durante su detención y se convirtieron en víctimas de un sistema que busca a quién culpar y no proteger.

Así fue como celebraron los familiares de Héctor, Juan Luis y Gonzalo al escuchar que la @SCJN otorgó su inmediata libertad.#DudaRazonable 📹@noti13tabasco pic.twitter.com/hbf9YKTnUG — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 8, 2022

La serie es una muestra clara de los reveses de un sistema que termina por sentenciar a 50 años de prisión a tres de los cuatro hombres señalados a pesar de la falta de pruebas en su contra, huecos en la investigación y una cadena de corrupción.