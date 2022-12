Von Roehrich “no está ubicable, se sustrajo de la justicia”, aclara Fiscalía de CdMx

El vocero de la FGJ-CdMx reveló que los funcionarios detenidos este jueves estaban en el centro de decisiones y por eso son señalados por el uso ilegal de recursos públicos y asociación delictuosa para protegerse; descartó que haya detrás una intención política.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) aclaró este jueves que el Diputado local panista Christian Von Roehrich de la Isla, acusado de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades en la Alcaldía Benito Juárez durante su gestión como Alcalde, se encuentra “sustraído de la justicia”, horas después de que las autoridades consiguieran una orden de aprehensión en su contra.

“Lo teníamos ubicado, se presentó, se hizo una pesquisa, pero la persona ya no estaba en el domicilio. No estaba ubicable en otros de los puntos, por eso decimos que está sustraído de la acción de la justicia”, aseguró Ulises Lara, el portavoz de la Fiscalía capitalina, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de Youtube de SinEmbargo Al Aire.

“Se han activado todos los protocolos, notificaciones, se informó a fiscales de otros estados con los que tenemos comunicación; se informó a migración, autoridades de Interpol, todo se tendrá que hacer porque está todo presentado, mientras esté así se activarán todos los procedimientos, la intención es que sea llevado ante el Juez. Esperábamos que tuviera la disposición, pero no, se sustrajo”, añadió Lara López.

Más temprano este jueves, la FGJ-CdMx informó que un Juez libró una orden de aprehensión contra Von Roehrich por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades.

El vocero destacó que dado que en el Congreso local no otorga fuero común, pueden proceder contra el actual Diputado del PAN. “En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christian ’N’ no cuenta con inmunidad procesal”, detalló.

Lara López explicó a Los Periodistas que se trata de una investigación paralela a la relacionada con el Cártel Inmobiliario, derivadas de la detención de dos exfuncionarios en julio y en octubre pasados, que permitieron realizar una investigación de cómo operaban presuntamente Von Roehrich de la Isla y otras tres personas que también laboraban para la Alcaldía durante su mandato, las cuales ya fueron detenidas.

“Son contratos realizados en 2017, que fueron ampliaciones líquidas para poder hacer obras, sobre todo de recolección de escombros y otros trabajos, que sumaron cantidades muy importantes, en total poco más de 200 millones de pesos, y que la investigación demostró que estos contratos fueron asignados a dos empresas distintas que habían sido creadas recientemente, su objeto social no se relacionaba necesariamente con la venta de maquinaria, limpieza de escombros, mantenimiento de edificios”, señaló.

“Después se relacionó claramente que esta asignación había sido hecha por servidores públicos y que en un plazo tan breve como dos días daban por cuenta que se habían realizado este tipo de trabajos. Lo que la Fiscalía demuestra es que hubo utilización indebida de recursos, no se utilizaron para lo cual se destinaron. Y por otro lado, con empresas que no cumplían con requisitos ni se desarrollaron como empresas mas adelante”, explicó el portavoz.

“Fue un acto simulado, esto es un delito, es importante. Por eso nosotros decimos ahora –por eso nos dieron las órdenes de aprehensión– que actuaron estas personas de manera deliberada para utilizar recursos con fines distintos y ademas se coludieron sabiendo que uno vigilaba al otro para cometer estos actos y esto es asociación delictuosa”, aseveró.

Ulises Lara también informó de la aprehensión de los tres hombres que estarían relacionados con el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, con lo que ya sumarían cinco los exfuncionarios detenidos. Se trata de Ismael “N”, José “N” y Alejandro “N”, quienes fueron arrestados en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones cometido por servidor público.

El primero fue contralor interno (responsable del Órgano Interno de Control), asesor de la Jefatura delegacional, director de recursos materiales y servicios urbanos y director general de administración, todo ello la Alcaldía Benito Juárez. “El nivel de responsabilidad lo coloca en área de decisión que debería evitar que e fueran los dineros distintos a donde fueron asignados”, dijo Lara López.

Los otros dos detenidos eran sus subordinados. José Ramón “N” era subdirector de servicios generales en la Alcaldía y Alejandro “N” era subdirector de servicios para este tipo de efectos de mantenimiento.

En seguimiento a investigación por posible corrupción en bienes raíces en alcaldía Benito Juárez, agentes de @PDI_FGJCDMX aprehendieron a tres hombres, por su probable participación en delito de uso ilegal de atribuciones cometido por servidor público. En breve mayor información pic.twitter.com/X2RdFuoUiP — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 8, 2022

Además, el portavoz de la Fiscalía capitalina aseguró que existen nombres de personas que fungieron como testaferros o prenombres en las empresas, “tenemos entrevistas y otro datos, nos indican con toda claridad [que] hubo una sustracción de recursos, denotan una acción evidente de comisión de un delito donde hay complicidad y claro daño al erario”.

Asimismo, descartó que se trate de una persecución política, como aseguraron los líderes de Acción Nacional la tarde de este jueves: “No podemos llamar político a nada de esto, no es por militancia ni orientación, sino por hechos demostrables y por estructura, demostrado con documentales, testimonios, pro eso el Juez nos dio las órdenes de aprehensión”.

Con respecto al congelamiento de las cuentas de los detenidos y de Von Roehrich, Lara López señaló que se revisaron las empresas y “en este caso no encontramos elementos de que las personas que señalamos hubieran hecho enriquecimiento ilícito, es decir, en cuentas personales encontrar crecimiento inusual”.

Sin embargo, aclaró, “sí hay faltante enorme”. “Hay empresas que no cumplieron, por eso podemos decir que hubo asignación indebida, a la hora de llamar a socios, encontramos que eran empresas simuladas, ex profeso para usar estos recursos y ahora tienen que demostrar que pasó, una de ellas estaban hasta liquidando, estamos actuando con las empresas con los socios y con los representantes legales y con quien hicieron acuerdo”, expresó.

Sobre el avance de las investigaciones en el caso de los dos exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez detenidos y sujetos a proceso por el caso del Cártel Inmobiliario, Ulises Lara indicó que la FFG-CdMx está “avanzando de manera importante” y ahora, a diferencia del pasado, ya no solamente se busca el castigo con cárcel para los responsables, sino que restituyan el daño.

Aceptó también que, en el caso de los dos detenidos, “sí han permitido, la información que nos proporcionaron, tener lineas de investigacion, y vamos avanzando en otras”, pero destacó sobre todo la colaboración de los ciudadanos “para conocer los edificios que no cumplían con requisitos, hay otro tipo de situaciones que enfrentarán los compradores de buena fe que fueron engañados, defraudados, se está trabajando, seguimos recibiendo las denuncias que ciudadanos quieran presentar”, concluyó.