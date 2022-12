Juez concede amparo a Christian Von Roehrich para desbloqueo de cuenta bancaria

El ahora Diputado local del PAN presentó en noviembre un amparo contra el bloqueo bancario al podrá acceder a partir de este jueves, mismo día que la Fiscalía capitalina giró una orden de aprehensión en su contra.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez federal otorgó una suspensión definitiva al exdelegado panista de la Benito Juárez, Christian Von Roehrich, con la que se le permitirá tener acceso a los fondos de su cuenta bancaria en BBVA Bancomer que fue bloqueada.

El Juez Martín Adolfo Santos Pérez fue quien otorgó la medida cautelar al líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México después de que promoviera un amparo por el congelamiento de su cuenta el pasado mes de noviembre.

Hoy, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, anunció que un Juez local giró una orden de aprehensión contra el Diputado panista por supuestos actos de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez durante su gestión como Alcalde.

En un mensaje a medios, Ulises Lara explicó que la orden de aprehensión es por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades.

“Christian ’N’, actual Diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes ya buscan luego de que el Ministerio Público, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público además de asociación delictuosa”, dijo Ulises Lara e informó de la detención de otros tres exservidores publico de la Alcaldía.

El vocero destacó que dado que en el Congreso local no otorga fuero común, pueden proceder contra el actual Diputado del PAN: “Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christian ’N’ no cuenta con inmunidad procesal”.

Horas más tarde, la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) salió en defensa del exalcalde, Diputado local y ahora prófugo de la justicia Christian Von Roehrich: “Si tocan a uno nos tocan a todos”.

Es la segunda vez que pronuncian, en este año, esta frase. La anterior fue para defender a Alejandro Moreno Cárdenas, quien se hace llamar “Alito” y dirige el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Es la ley de venganza de un gobierno de cuarta que busca quitarnos a la mala no que no pudo ganar a la buena, que ha buscado debilitar a nuestros alcaldes en la Ciudad de México y todo el país,; que ha buscado quitarle los fondos, pero como eso no les ha alcanzado ahora busca usar todo el poder de las fiscalías para acallarnos, pero no lo vamos a permitir. Nosotros hoy estamos aquí para decirle a Claudia Sheinbaum que no se lo vamos a permitir”, dijo Marko Cortés, líder del PAN en conferencia de prensa.

Estamos en rueda de prensa sobre la persecución política en contra de nuestro coordinador, el Diputado Christianvonroe.

“Ya basta de persecuciones políticas, de querer ganar a la mala lo que ella sabe bien no ganó en la elección”, agregó el panista al asegurar que “si tocan a uno, tocan a todos”, consigna que en su momento los partidos de la alianza Va por México utilizaron para cerrar filas en favor de Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI.

Los militantes del Partido Acción Nacional, con Marko Cortés, Jorge Romero y Santiago Creel al frente, acusaron a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo de utilizar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FJG-CdMx) como un instrumento de venganza en contra del partido y respaldaron al Diputado local Christian Von Roehrich.

El Diputado federal Santiago Creel manifestó su apoyo al exalcalde de Benito Juárez: “Es una venganza por estos triunfos que hemos tenido, nuestra Alcaldesa Sandra Cuevas también ha sido objeto de injusticia y todo tiene que ver con lo electoral, empezaron con Ricardo Anaya siguieron con el Gobernador de Tamaulipas y ahora Christian, pero no lo van a tocar”, indicó.

Luego, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, dijo: “aquí vemos que existe una campaña de persecución desde el Gobierno de la Ciudad de México, y para que quede bien claro a quién nos referimos, está en todas las bardas, #EsClaudia”. Jorge Romero dijo que lo que la Fiscalía capitalina quiere dejar en el imaginario de la gente la idea de un cártel. “Todas y todos los que estamos aquí tenemos carpetas de investigación en esa Fiscalía”, indicó.