Nick Carter, de Backstreet Boys, es acusado de abusar sexualmente de menor autista

Por Liz Hernández

Saltillo, 8 de diciembre (Vanguardia).- La familia de los Carter sigue enfrentando duros señalamientos. Esta vez, fue turno de Nick, integrante de la popular banda juvenil Backstreet Boys. A un mes del fallecimiento de su hermano Aaron, ahora el intérprete fue acusado por abuso sexual en contra de una menor de edad.

Según el portal norteamericano TMZ, el incidente ocurrió en 2001, durante una de las giras de la agrupación por Estados Unidos, específicamente en Washington. La demandante es una joven de entonces 17 años, diagnosticada con autismo y parálisis cerebral.

Relató que, luego de asistir a uno de los conciertos, Nick la invitó a su autobús, donde el cantante le ofreció “una bebida de color rojo” que, supuestamente, era jugo de arándanos. Al probarlo, insistió en que “sabía mal”, empero, no quiso ser grosera y siguió tomándolo, relata.

Ahora, presume que se trataba de una mezcla de alcohol y jugo. Enseguida de beberlo, Carter la llevó al baño del vehículo, donde la forzó a tener sexo oral, luego, sucedió la agresión sexual en la cama del intérprete. Según las declaraciones, Nick aseveró que si le contaba a alguien, nadie le creería.

Another day, another disturbing charge against Nick Carter. He's now been accused or found guilty of:

– Raping a minor

– Raping an 18 y/o

– Physically abusing Paris

– Physically abusing Aaron

– Strangled a bouncer in FL

– Threatened officers during his DUI

I believe victims. pic.twitter.com/jnuALm9LQD

— Melissa Enchanted (@MelissaEnchant) December 8, 2022