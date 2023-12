“Los Feliz”, el álbum de Marco Mares que muestra que el amor no es como lo pintan

Al ser cuestionado sobre lo más gratificante de conectar con sus seguidores a partir de estas historias, Marco Mares apuntó, sin titubear, que definitivamente “la parte del en vivo es lo que lo hace todo increíble”.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- “El amor no es como lo pintan… en redes sociales”. Bajo ese concepto llegó “Los Feliz”, el segundo álbum de estudio del mexicano Marco Mares, durante el primer trimestre del año y, el próximo 10 de diciembre, concluirá la etapa que marcó este material con un concierto en el emblemático BlackBerry, auditorio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Es común ver a las parejas presumirse en redes sociales, pero muy pocos saben lo qué hay detrás ya que, el lado “obscuro” del amor no tiene cabida en plataformas.

“Tenía muchas historias sumadas, en las cuales representé este concepto del segundo disco que se llama ‘Los Feliz’, que es una pareja que todos vemos a través de las redes sociales, a través del teléfono celular, en Instagram, y vemos que todo el tiempo comen en los mejores lugares, viajan a los lugares más lindos, siempre están súper enamorados y se ponen biblias de comentarios, y dices como que ‘¡wow! Estos siempre están enamorados y son felices siempre’, y en realidad no es cierto, en realidad si conocieras a esas personas y te adentraras un poquito a su relación, estoy seguro que discuten como todos lo hacemos, que tienen malentendidos, que se pelean, que no todo es tan bonito”, compartió entre risas Marco Mares en entrevista para SinEmbargo.

No obstante, el concepto de “Los Feliz” no para ahí, pues desde su composición, el cantautor tenía en mente el color naranja, la relación de éste con el atardecer, que con el tiempo desaparece para dar paso a la noche, o mejor dicho, a las tristezas que deja una decepción amorosa.

Respecto al título de este material, producido también por el propio Marco Mares, surgió de Los Feliz, vecindario en Los Ángeles, California, que solía ser un campo de naranjas, lo que iba ad hoc con el concepto que traía en mente para su segundo álbum de estudios.

“Yo cuando hice este disco conceptualicé en muchos niveles. En la parte de los colores, cuando lo escribí y cuando lo escuchaba sentía el color naranja súper presente, sentía que este disco tenía que ser escuchado al atardecer, a las 6 de la tarde en un trayecto, para mí eso era importante porque la historia presentaba esta relación amorosa súper intensa como el color naranja intenso del Sol, hasta que se va bajando y se pone azul, y pues te quedas con tu tristeza y tú melancolía un poco”, explicó.

“Siento que hay muchos datos curiosos del disco, de cómo se hizo, yo lo trabajé en mi casa aquí en Ciudad de México la preproducción, luego fui a Los Ángeles a terminar de producirlo y cuando íbamos del Airbnb al estudio pasamos por miles de anuncios que decían ‘Los Feliz’ y me sacaba mucho de onda que fuera plural y singular, me puse investigar y resulta que antes eso era un campo de naranjas, entonces fue como de ‘¡ala!, justo es naranja como lo que yo estoy vibrando con el atardecer’, entonces siento que es muy circular todo el concepto”, añadió durante la videollamada con este medio.

Al ser cuestionado sobre lo más gratificante de conectar con sus seguidores a partir de estas historias, Marco Mares apuntó, sin titubear, que definitivamente “la parte del en vivo es lo que lo hace todo increíble”.

“Es una gran recompensa poder estar ahí, primero que haya alguien que quiera escuchar las canciones y que quiera ver este show en vivo pues se me hace increíble, se me hace un honor que me presten su tiempo, que es lo más valioso que hay, y después que estén ahí y que canten las canciones con tanto amor”, destacó.

“Recibí muchos mensajes sobre todo con este disco de que ‘oye, ‘Los feliz’ llegó en este momento de mi vida que es perfecto porque me pasó tal cosa y tal cosa’ y creo que esta sensación de estar conectado me encanta, me hace sentir que soy parte de algo más grande, que no estoy solo en el mundo sufriendo, enamorándome, o pasando por las lecciones que paso”, abundó.

“LOS FELIZ” EN EL BLACKBERRY

Este domingo 10 de diciembre resonará en las inmediaciones del Auditorio BlackBerry “Los Feliz”, el segundo álbum de Marco Mares.

Los boletos para este evento se encuentran a la venta a través del sistema TicketMaster y el costo de los tickets es de 780 pesos.

“Estoy muy feliz, emocionado de que sea el concierto que cierra un poco este segundo disco, este concepto, estos años que han pasado se cierran este domingo, y estoy listísimo”, concluyó el músico.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.