VIDEO: Los Globos de Oro llegan sin glamour y con la desaprobación de Hollywood

La edición 79 de los Globos de Oro tendrá lugar la tarde de este domingo con la expectación de no saber cómo se llevará a cabo y qué tan lastimados llegan después de los señalamientos por falta de diversidad, corrupción y tráfico de influencias en los que se desenvolvieron por años.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– Lejos quedaron las ganas del gremio hollywoodense por figurar dentro de los Globos de Oro, la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) que hoy vive otra edición en medio de los escándalos de desprestigio por la falta de diversidad, y las denuncias por corrupción y tráfico de influencias.

La edición número 79 que se llevará a cabo este domingo en el hotel Beverly Hilton de California quedará exenta del glamour, del paso de grandes celebridades por una alfombra roja, que se ha confirmado no tendrá lugar, y tampoco habrá público ni prensa acreditada que cubra el evento de forma presencial.

Es más, la que fue apodada como la “Fiesta del año de Hollywood”, no ofrecerá ni su tradicional comida ni los litros de champagne que corrían en su celebración.

Medios especializados en Estados Unidos han señalado que estos premios que inician año con año con la temporada de reconocimientos de Hollywood ya carecen de relevancia debido a todo lo que les ha rodeado sobre todo el último año, después que Los Angeles Times revelara, lo que ya se comentaba en los pasillos de los grandes estudios: la falta diversidad y las malas jugadas dentro de la Asociación al momento de elegir a los nominados.

“Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022”, explicó en un comunicado el canal NBC, que producía y emitía la gala desde 1996.

“Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de emitir la gala en 2023”, añadió.

LOS ESCÁNDALOS

En 2021 tampoco hubo alfombra roja, ni reunión de estrellas, ni fiestas posteriores a los Globos de Oro, pero fue por la ola contagios de la pandemia, hoy la ausencia de los famosos se debe al rechazo por esta entrega.

Ahora, según información del medio Variety, para esta entrega de premios se busca entre las agencias de los actores de Hollywood quién asista al programa, pero ninguna celebridad muestra interés.

Hace un año, Los Ángeles Times publicó una investigación en donde reveló supuestas prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de los miembros del HFPA en las que se hablaba que lo que en un inicio se había formado como un grupo de periodistas cinematográficos que cubrían para publicaciones fuera de Estados Unidos y que reconocían los mejores trabajos en Hollywood ahora contaba con personas que ni siquiera trabajaban en medios de comunicación, y que se aprovechaban de los beneficios de la Asociación como los viajes y estrategias promocionales ofrecidas por los estudios.

Un ejemplo ocurrió en 2019, cuando un grupo de 30 integrantes de la HFPA se hospedó en un lujoso hotel de París dos noches mientras visitaba los escenarios de Emily en Paris con todos los gastos pagados, serie que después terminó nominada a mejor comedia cuando los críticos especializados fuera de este grupo no la agregó ni en sus quinielas.

La bomba explotó y tuvo más visibilidad cuando se viralizó el hashtag #TimesUpGlobes, con el que celebridades como Sterling K. Brown, Jennifer Aniston, Shonda Rhimes, Chris Hemsworth, entre otras, señalaron la falta de diversidad entre los 87 periodistas que componen el comité de selección de la entrega ya que ninguno es afroamericano.

Otros actores como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, además de grandes estudios como Amazon, Netflix, WarnerMedia y más de 100 compañías se unieron a la protesta que motivó hasta a Tom Cruise a devolver sus tres Globos de Oro para mostrar su inconformidad.

“Como actriz que promueve una película, se espera que uno participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa y entregas de premios. En el pasado, esto a menudo significaba enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban con el acoso sexual. Es la razón exacta por la que yo, durante muchos años, me negué a participar en sus conferencias“, señaló Scarlett Johansson en un comunicado en aquel entonces.

La agrupación Time’s Up, que ha denunciado discriminación y abusos en el mundo del cine, también se pronunció al respecto en un carta firmada por nombres como el de J.J. Abrams, Amy Schumer y Kerry Washington lamentando lo sucedido dentro de la organización.

EL INTENTO DE REINVINDICARSE

Tras el escándalo, la HFPA trató de enmendarse comprometiéndose a aumentar la diversidad con la llegada de 21 nuevos miembros, de los cuales seis son afroamericanos.

Además la ceremonia de este domingo, que saldrá de todo lo habitual, tiene la intención de impulsar el trabajo filantrópico de la Asociación compartiendo la experiencia de algunas personas beneficiadas con sus becas como cineastas y periodistas a los que ha apoyado para “perseguir sus pasiones narrativas” como lo hincaron en un comunicado.

Otra de las acciones para reivindicar su camino ha sido el de crear un conjunto de nuevas reglas que les permitirán vigilar la conducta de los miembros para evitar los excesos en sus beneficios.

Las cintas Belfast y The Power of the Dog son las favoritas para este encuentro con siete candidaturas cada una. Don’t Look Up, King Richard, Licorice Pizza y West Side Story con cuatro nominaciones les pisan los pasos.

– Con información de EFE