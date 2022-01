BITS | Previo: Rainbow Six Extraction, revolucionando la experiencia

Rainbow Six Extraction es una experiencia muy diferente y a la vez muy similar a lo que representa su antecesor, donde lo mejor de dos mundos se juntan para crear una experiencia multijugador desafiante con toda la esencia de un juego de Tom Clancy.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Rainbow Six Siege ha sido una de las experiencias multijugador más completas de la última década, no sólo por la calidad de juego que nos ofrece con una esencia muy característica y una base sólida, sino por todo el proceso evolutivo que ha tenido tanto a nivel casual como a nivel competitivo, así como de contenido adicional, con nuevos operadores y mapas multijugador; una experiencia que llevó el nivel de comunicación verbal como no verbal a otro nivel, gracias a la constante comunicación que se necesita al estar en un equipo o gracias a la implementación de su sistema de “ping” que genera una comunicación casi igual de efectiva, sin la necesidad de estar hablando.

Tuvimos la oportunidad de jugar durante unas horas un demo de la próxima entrega en la serie: Rainbow Six Extraction y experimentamos un poco de lo que llegará el próximo 20 de enero en la versión completa del juego. Durante este demo, pudimos vivir 3 zonas o mapas diferentes que nos ofrece el juego, Nueva York, San Francisco y Alaska, donde podremos experimentar diferentes tipos de misiones que nos llevarán a lo largo de cada nivel y representarán una experiencia única con diferentes objetivos que van desde investigar zonas específicas dentro del territorio, capturar ciertos enemigos para su análisis, marcar nidos de enemigos, eliminar a un objetivo principal, entre otras cosas. En cada mapa conoceremos los tres objetivos que tendremos antes de iniciar la partida y podremos avanzar a gusto y placer, ya sea hacer todas las misiones o ir directamente a la que más quieras o te convenga.

Aquí es donde el juego nos ofrece toda la experiencia de lo que representa ser Rainbow Six, ya que no sólo representa exterminar enemigos y cumplir objetivos, sino ver la perspectiva y las acciones a realizar en cada misión disponible, el juego va más allá de sólo cumplir objetivos de la manera que puedas y te muestra a lo largo del tiempo en el que te adentras en la partida que no sólo existe una manera correcta de hacer cada objetivo y eso se transforma en comunicación, ya que de lo contrario puedes fallar y a menos de que reinicies por completo la partida, ese objetivo que fallaste, se quedará como incompleto. La esencia táctica del juego y lo que ha representado como experiencia multijugador durante los últimos años está presente en el juego y es más fuerte que nunca, tal vez esta era una de las principales dudas que se tenían, sin embargo, después de experimentar esta nueva entrega, puedo decir que el juego mantiene todo lo que llevó al éxito a Rainbow Six Siege.

Durante este demo, tuvimos la oportunidad de platicar con Thomas Hillion director técnico y Linda Nguyen, guionista, quienes nos dieron una visión mucho más detallada de como fue el proceso y la evolución de llevar a la saga de Rainbow Six a un nuevo nivel, así como el inicio de la idea de Extraction y un poco de lo que nos depara a futuro esta nueva entrega.

-¿Cuál fue la parte más difícil de hacer esta transición de un juego PVP a PVE?

-Teníamos una muy buena base, una buena caja de herramientas con Rainbow Six Siege y también sabíamos que queríamos probar algo diferente, algo que los jugadores quieran volver y experimentar algo nuevo. Así que encontramos elementos de Rainbow Six Siege con los que podíamos trabajar y los hicimos funcionar para PVE. Y eso conlleva un montón de retos. Tuvimos que tomar algunas decisiones de diseño, pero al final es un juego de Tom Clancy, porque todo gira en torno a los operadores y seguimos dando a nuestros jugadores plena autonomía para completar los objetivos.

Hablando de los operadores, viejos conocidos de la entrega de Rainbow Six Siege regresan para esta nueva entrega y funcionan a la maravilla, sin sufrir cambio alguno y con sus objetos característicos como Tachanka y su torreta, Sledge y su mazo para derribar muros, Smoke y sus granadas de humo, Ela y sus granadas de proximidad entre muchos otros. Y es algo que encaja a la perfección con esta nueva visión de Rainbow Six Extraction, ya que pensando de manera táctica cada uno de los diferentes operadores disponibles puede aportar algo al equipo, ya sea al momento del ataque, al momento de planear la estrategia o como un soporte al equipo, haciendo que la base de un juego completamente PVP funcione en uno con una base PVE.

-Después de decidir este cambio del juego. ¿Cómo nació la idea de la historia principal del juego?

-En 2018 realizamos un evento en Rainbow Six Siege por tiempo limitado que se llamaba “Outbreak” y estuvimos fascinados con la respuesta de la comunidad y pensamos, vamos a hacer un juego. Creemos este mundo, tengamos más operadores, nuevos mapas, añadamos más enemigos, tengamos estos objetivos, juntemos todo esto y veamos hasta dónde llega, divirtámonos y veamos hasta dónde pueden llegar nuestros jugadores.

Además, como adición a los mapas que previamente mencionamos, también existe un modo de juego que conoceremos como “protocolo maelstrom”, el cual lleva el juego a otro nivel de dificultad, con recursos más escasos y enemigos mucho más fuertes, donde se puede experimentar el propósito principal del juego en todo su esplendor.

-¿Cómo nace el concepto de los operadores vs enemigos?

-El concepto clave principal fue siempre el sistema de lock & key, con los operadores siendo “key” y los enemigos “lock” en el que tienes un objetivo, un operador y un arma. Buscamos crear una dinámica de sala agradable de aproximación táctica a diferentes situaciones.

Rainbow Six Extraction es una experiencia muy diferente y a la vez muy similar a lo que representa su antecesor, donde lo mejor de dos mundos se juntan para crear una experiencia multijugador desafiante con toda la esencia de un juego de Tom Clancy y que sin duda nos llevará a una nueva etapa con un futuro bastante prometedor en la franquicia.

