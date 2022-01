Disney MYST: Be our guest reúne los éxitos musicales de Disney en un gran espectáculo

El concierto cuenta con una orquesta en vivo bajo la producción y dirección musical de Chacho Gaytán; el diseño, producción y dirección están a cargo de Felipe Fernández del Paso. Además, el público disfrutará de un innovador concierto inmersivo para toda la familia con la participación de reconocidos artistas interpretando y bailando canciones que son emblemáticas para varias generaciones como “Hakuna Matata”, “Bajo el mar” y “Tale as Old as Time” de La Bella y la Bestia.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Disney y MYST se unen en un gran espectáculo con una importante producción para cautivar a chicos y grandes con los éxitos musicales de las películas de Disney que han marcado a varias generaciones, interpretados por reconocidos artistas como Cecilia de la Cueva, Vince Miranda, Alex Brizuela, Ro Urquidi, Pato Borghetti y Mario Sepúlveda, entre otros.

A partir del 22 de enero Disney MYST: Be our guest se presentará en el Foro Totalplay de la Ciudad de México en un concierto inmersivo para toda la familia que pondrá a bailar a sus asistentes, ya sean niños o adultos, con temas como “Hakuna Matata” de El Rey León, “Colores en el viento” de Pocahontas, “Tale as Old as Time” de La Bella y la Bestia, “Friend Like Me” de la película Aladdín, el clásico tema de “Bajo el mar” de La Sirenita, “Libre soy” de Frozen, “No importa la distancia” de la cinta Hércules y “Supercalifragilisticoespialidoso” de la película Mary Poppins, entre muchas otras, que componen el repertorio de 68 canciones.

“Para The Walt Disney Company Latinoamérica ha sido espectacular poder trabajar con este grupo de productores creando un show para que toda la gente pueda acercarse cada vez más a la música de Disney y a los contenidos de Disney, hoy la idea es que este show sea para toda la familia, pasando por todas las generaciones […] personalmente y como compañía ha sido un placer trabajar con ellos con la creatividad que tiene Felipe, con el genio musical que es Chacho, con Memo y con Alexis”, dijo Laura González representante de Walt Disney Latinoamérica, agregó que Disney quiere transmitir magia con este espectáculo.

El concierto tiene una duración de 1 hora con 40 minutos, está dividido en dos actos y cuenta con 14 músicos en escena, 12 cantantes y 12 bailarines en el escenario, 6 acróbatas aéreos, 300 cambios de vestuario y sólo 50 segundos para que el talento realice sus cambios de vestuario.

Chacho Gaytán, director musical de Disney MYST: Be our guest, explicó que no es fácil trabajar con Disney al hablar de los arreglos musicales, sin embargo, es un placer y un honor poder colaborar y cuidar cada detalle. “Esperamos que vengan con su familia porque este show es para chicos pero también para grandes, se la van a pasar increíble”, dijo Chacho.

“La idea surgió desde hace más de dos años porque todos los que estamos aquí, todo el mundo somos fans de Disney; de alguna princesa, de algún cuento, de alguna película o de alguna serie. Teniendo nuestro formato Myst, donde hay canciones populares que han sido hits, pensamos: ¿Por qué no trabajar este concepto con el material de Disney?”, señaló Gaytán.

Chacho compartió que el show muestra un nivel muy alto de concentración y que todos disfrutan mucho formar parte de él. “La armonía es muy compleja, no puedes hacer una producción a medias, hay mucho jazz y swing en Disney y tratamos de cambiar algunos rollos de orquestación, las tonalidades, tiene que haber una coherencia en lo que estamos contando y tener en cuenta las tesituras, tenemos soprano, teneres y barítonos, entonces es mucha ingeniería para lograr esto a eso me refiero con el grado de dificultad que es trabajar con Disney”, agregó Gaytán.

“La idea es ir agregando más éxitos de Disney, es decir, se seguirán lanzando películas y muchas películas por lo general tienen un hit, entonces la idea es ir sumando esos hits para que siempre este muy actual este show, de repente un tema de Encanto se podría sumar a la lista de temas de hoy, para hacerlo más dinámico y para que siempre estemos en el top para que los niños estén super conectados pero también los adultos”, agregó Laura González.

Por su parte, la actriz Cecilia de la Cueva contó que para los artistas Disney es como el Santo Grial por sus estándares de calidad y la complicación armónica de sus piezas. “Lo que sucede con Disney es que mis productores se dieron a la tarea de no sólo crear un show mexicano, mantuvieron esa calidad, la fidelidad de las canciones, porque los grandes fans, te cambian algo y dicen ‘ay no, ¿por qué?’ […] lograron mantener esa fidelidad de cada canción porque apelamos a todos los recuerdos”, acotó Cecilia.

Como parte de su protocolo sanitario, el aforo será del 60 por ciento de su capacidad máxima, esto hasta nuevo aviso y siguiendo las nomas establecidas por las autoridades, con el fin de promover la sana distancia, además, se realizará la prueba de antígenos COVID al público adulto para poder ingresar al espectáculo, quienes tengan un resultado positivo en la prueba, no podrán ingresar; el uso de cubrebocas es obligatorio a excepción de cuando se esté consumiendo algún alimento o bebida y cuando la persona se levante de su asiento.

Cada detalle ha sido cuidado, incluso la parte del menú ya que Disney promueve un estilo de vida más saludable, así que las opciones son bastones de verdura, cono de frutas (melón, sandía, manzana, acompañados de frutos rojos y miel), mini hamburguesas de quinoa con pan artesanal y smoothies de frutas.

Disney MYST: Be our guest tendrá funciones los sábados y domingos a las 14 horas en el Foro Total Play, se pueden adquirir los boletos en Ticketmaster y taquillas del recinto.

