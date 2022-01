Hospitales en NY suspenden cirugías no esenciales ante aumento de casos de COVID-19

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS).- El estado de Nueva York, en Estados Unidos, ha ordenado a un total de 40 hospitales que rechacen las cirugías no esenciales y no urgentes durante las próximas dos semanas debido a la baja capacidad de camas por el aumento de los contagios de coronavirus.

Esta medida se ha tomado en base a que el Departamento de Salud del estado haya incluido las ubicaciones de estos hospitales en la lista de “regiones de alto riesgo”, pues el 90 por ciento de sus camas están ocupadas, recoge la cadena ABC.

Además, ha recordado a los neoyorquinos que vacunarse e inocularse dosis de refuerzo es “la mejor manera de protegerse contra enfermedades graves y hospitalizaciones por la COVID-19”.

“La vacunación también protege nuestro sistema hospitalario. No podemos volver a los primeros meses de la pandemia cuando los hospitales estaban colapsados”, ha reivindicado.

Not only did New York State report >90,000 new cases today, but it has now exceeded the number of hospitalizations and ICUs from its winter peak.

Doesn't bode well for the rest of the country

(NYS good immunity wall: 2-shot vaccinated rate 72 vs 62%, US avg + lots of prior Covid) pic.twitter.com/svXUDWvvIA

— Eric Topol (@EricTopol) January 8, 2022