Espero que la oposición no sea el único camino a la boleta: Monreal a Reforma

En entrevista para el periódico Reforma, el legislador Ricardo Monreal dijo estar viviendo una etapa difícil en su vida pública y política, en donde hay quienes sí coinciden con él y hay quienes no, pero a pesar de eso afirmó “estar con Morena”.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, ha asegurado que no renunciará a Morena, sin embargo, advirtió que el partido atraviesa por una etapa crítica debido a “la existencia de grupos y facciones que han distorsionado el proceso”.

En entrevista con el periodista Roberto Zamarripa para el periódico Reforma, el legislador dijo estar viviendo una etapa difícil en su vida pública y política, en donde hay quienes sí coinciden con él y hay quienes no, pero a pesar de eso afirmó “estar con Morena”.

“Estoy quizás viviendo una etapa difícil de mi vida pública, de mi vida política. Una etapa en la que obviamente a nadie se la deseo. En efecto, tengo casi un cuarto de siglo acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador, soy fundador y militante de Morena y en el Senado hemos cumplido dotando al Estado mexicano de las bases jurídicas y constitucionales para llevar a cabo este proceso que se planteó el Presidente y muchos de nosotros sobre la transformación de la vida pública”.

“Estoy en Morena, sigo en Morena, porque en Morena hay muchas visiones, hay quienes coinciden conmigo, hay quienes no. Pero en efecto, estoy en una encrucijada porque me temo que la sucesión adelantada, la existencia de grupos y facciones, han distorsionado este proceso que pudiera ser democrático y ejemplar. Estoy tranquilo. Voy a estar en Morena y voy a luchar por su democratización y porque Morena no abandone las causas que nos dieron vida”, añadió en entrevista con Reforma.

Ricardo Monreal aseguró al medio que en Morena se están generando “divisiones internas, diferencias profundas que pueden conducir a confrontaciones políticas insalvables, en detrimento del propio movimiento”.

Además, señaló que aunque “algunos voceros del propio Gobierno se la pasen diciendo que no pasa nada, sí está pasando”, y cada vez “se acercan a una confrontación inevitable”.

“Morena atraviesa por una etapa crítica, a veces se intenta soslayar, pero no se puede ocultar, y esta sucesión adelantada ha provocado esta guerra temprana y lamentablemente si no hay reglas claras, compromisos políticos internos, se va agudizar, no se requiere ser tan sabio para prever que esto puede terminar mal”, agregó Monreal a Reforma.

Cuestionado sobre el caso de José Manuel del Río Virgen, quien es acusado por su presunta responsabilidad en el homicidio del excandidato a una Alcaldía de Veracruz, René Tovar, el presidente de la Jucopo en el Senado calificó el acto como una “injusticia” y una “persecución política”.

“En todos los grupos y en todos los gobiernos hay diferencias tan naturales como inevitables y tan diversas como necesarias. El caso de Del Río se inscribe en un acto de injusticia, en un acto de persecución política. Su detención violó abiertamente la presunción de inocencia, el debido proceso, la duda razonable. Quien lo vinculó a proceso fue para mí un Juez de consigna del Poder Judicial local, se llama Francisco Reyes Contreras. Ves la resolución y no puedes admitir que esto esté sucediendo en pleno siglo 21”.

En ese sentido, Monreal Ávila mencionó que “no puedo proteger ni callarme los excesos de un Gobierno cual sea, porque nosotros no llegamos al poder para reproducir o repetir los actos que veníamos cuestionando y criticando como de abuso de autoridad, como autoritarios. No puedes cambiar simplemente protegiendo a quien está aunque cometa los mismos excesos, tienes que actuar con congruencia, aunque te señalen y te cuestionen por defender causas justas. Yo no soy del coro de aplaudidores sólo por el simple hecho de provenir de un movimiento”.

En cuanto a si tiene o no diferencias con la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el legislador afirmó al periodista Roberto Zamarripa no tener “enemistad” con la funcionaria. Por el contrario, Monreal dijo sí tener diferencias con quienes “abusan del poder, con quienes se entronizan y cometen los mismos excesos que cuestionamos”.

“No tengo enemistad con la Jefa de Gobierno. Tenemos puntos de vista diferentes, a pesar de su condición y cercanía con el Presidente. Estoy luchando abajo e intentando que el debate de las ideas predomine por encima de esta liquidación y este aniquilamiento que pretenden instaurar facciones en Morena”.

Asimismo, comentó que con el Presidente López Obrador no buscará ni aceptará una confrontación alguna y en cambio luchará al interior de Morena pese a que manifestó “no tener la igualdad de circunstancias”.

“Por eso yo te diría que con el Presidente de la República soy aliado desde hace 24 años y con el Presidente no buscaré ni aceptaré confrontación alguna, voy a luchar al interior del partido, aunque no creo que en igualdad de circunstancias porque no las hay, no hay piso parejo, pero voy a intentar luchar y mantenernos con el debate de ideas, no con la descalificación ni con el desprestigio”, expresó en entrevista con Reforma.

“Como miembros de Morena deberíamos pedirle cuentas a quienes están mal gobernando en municipios o entidades federativas. No podemos solapar excesos, eso no es por lo que luchamos. Claro, esto me aleja de un sector de la nomenclatura político-partidista y me aleja de un sector adicto al Presidente, pero no es mi intención confrontarme con el Presidente, sino darle a la sociedad un debate inteligente y racional para que valoren la sucesión que ocurrirá en dos años, a destiempo destapada e iniciada, pero finalmente estoy en mi trabajo y estoy haciendo todo lo que puedo para realizarlo”.

Una vez más, Ricardo Monreal se pronunció en contra de las encuestas, pero manifestó estar tranquilo. “He jugado las reglas de la política toda mi vida, he caminado contra corriente, nunca la nomenclatura, nunca el poder público en función ha sido mi aliado, mi promotor o mi patrocinador, nunca he corrido con esa ventaja, siempre he caminado en desventaja, ahora no es la excepción”.

“Ni reclamo patrocinio ni que se incrusten en el Gobierno personajes que simpaticen conmigo, lo único que quiero es que se democratice la decisión del partido en el momento de tomarla. Si no hay la apertura siempre ocurren rupturas; si no hay sensibilidad y la propia condición de participación, si hay sólo la persecución, el deterioro y la descalificación ocurren siempre circunstancias adversas que ponen en riesgo la continuación de un proyecto político”, afirmó al medio.

El legislador refirió a Reforma que Morena aún está a tiempo de “evitar que la característica principal de la etapa moderna sea la pugna y la purga, y no el diálogo y la conciliación, para ello mencionó que se deben “escuchar distintas voces y opiniones, no alimentar sólo la confrontación irracional sin sentido, sino dar paso al debate de ideas, plataformas, de análisis de políticas públicas.”

“En Morena hay gente racional. La mayoría de los simpatizantes, los que votamos en 2018, es gente con principios que quiere políticas progresistas, que quiere enfrentar los retos que estamos padeciendo (…) Muchos militantes de Morena no quieren luchas fratricidas, no quieren luchas facciosas que aniquilen; no quieren que haya esta purga que lamentablemente puede presentarse y es tan sencillo de ver en uno y otro extremo. Los correos de quienes llaman a aniquilar a adversarios internos que puedes ver que son puras loas a la candidata o al candidato y son pura descalificación y desprestigio con el otro candidato”.

Monreal Ávila aseguró no ser “ala radical de ningún partido” y en cambio aseguró que busca el diálogo, así como el consenso para lograr acuerdos”. “A los que llegaron nuevos y los que tienen menos tiempo, los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie, el aniquilamiento sólo deja destrucción”.

Finalmente, Ricardo Monreal confió en tener “cabida en Morena” y “ganar en Morena para lograr la transformación de este proceso que inició el Presidente López Obrador”. Y aunque el periodista Roberto Zamarripa lo cuestionó sobre estar en la boleta como candidato a la Presidencia por un partido de la oposición, Monreal manifestó que no.

“Espero que no, ya pasé una historia con un Presidente de la República, espero que no, mi vida ha sido siempre cuesta arriba, formada en la adversidad, lo sabe la gente, gracias al pueblo, a los ciudadanos, he ganado y he logrado transitar en mis distintos cargos públicos, pero ha sido la ciudadanía la que me ha sacado, nunca ha sido, ni la nomenclatura de un partido ni la cúpula de un poder”, concluyó.