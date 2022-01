AdiósRappi: boicotean app de empresa de reparto por contratar a comediante

Chumel Torres se burló en sus redes por ser trendic topic y el hecho de que el “sabotaje” pudiera dar más visibilidad a la plataforma.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Usuarios de Twitter hicieron un llamado, a través del hashtag #AdiósRappi, a desinstalar la aplicación debido a la aparición del youtuber Chumel Torres en un anuncio de la plataforma de entrega a domicilio.

Rápidamente el hashtag se hizo tendencia en la red social, así como el nombre de Chumel Torres. ¿La razón? Usuarios manifestaron su molestia por los comentarios que el youtuber había realizado días antes a través de su cuenta de Twitter.

El pasado 5 de enero, Chumel Torres publicó un tuit en contra de los votantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El mensaje, el cual contenía una imagen de un personaje de Disney, fue calificado como “racista” y “clasista” en dicha red social.

“Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?!?” pic.twitter.com/yksRoVWJpg — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 5, 2022

Ante esto, los usuarios expresaron su descontento y llamaron a desinstalar la aplicación de sus teléfonos celulares. “Una empresa que presenta como su figura principal en su publicidad a un racista, es una empresa que es racista. Así de simple. Eso es RappiMexico”, expresó un usuario de Twitter.

Por su parte, el periodista Manuel Hernández Borbolla respondió: “Nunca he usado la aplicación. Pero me da gusto el boicot. Ya basta que gente racista y clasista siga emitiendo mensajes de odio, con tanto cinismo, sin que haya consecuencias. Despreciable personaje. ¿Querían hacerse promoción con un racista? Asuman las consecuencias”.

“El servicio de RappiMexico funciona gracias a la clase trabajadora de la cual Chumel Torres se burla sistemáticamente cada que puede. Qué vergüenza que utilicen a un racista como su imagen. Por lo anterior #AdiósRappi”, comentó otro.

Debido a que @RappiMexico decidió tener como imagen al recista, clasista y misógino Chumel, desde éste momento queda desinstalada su aplicación — Erick Gutiérrez (@Erickisback1) January 8, 2022

Por otro lado, la heladería Casa Morgana de la Ciudad de México anunció su salida de la plataforma Rappi para entregar sus productos.

“La cancelación de RappiMexico. NO tiene nada que ver con ideologías de izquierda, de derecha, si tienes o no tienes dinero. Sencillamente como sociedad NO podemos permitir que nos sigan vendiendo la imagen de personas racistas, clasistas y misóginas. Sentido común”, agregó otro usuario de Twitter.

“#AdiósRappi no puedo tener instalada una app que patrocina a un clasista y misógino de lo peor”, escribió otro. “No, decir #AdiósRappi no es contra repartidores o empleados, es contra su política de mercadotecnia y de hacer negocio y que desafortunadamente violentan DDHH y a la dignidad de las personas incluyendo a toda una ciudadanía. La tolerancia tiene límites”, agregó por su parte una usuaria de Twitter.

No que a @RappiMexico le importe, pero a partir de mañana @CasaMorgana no estará disponible en la app. Hasta nunca, @RappiMexico — Helados Casa Morgana (@CasaMorgana) January 9, 2022

En tanto, Chumel Torres se burló en sus redes por ser trendic topic y el hecho de que el “sabotaje” pudiera dar más visibilidad a la plataforma.

“Como cuando hicieron el ‘sabotaje’ a Suzuki porque salí anunciando una camioneta y el corporativo los felicitó por el video más visto en la historia de la marca en México”, dijo.

Hasta el momento, Rappi no se ha pronunciado al respecto. Esta no es la primera vez que Chumel Torres se ve involucrado en este tipo de polémicas y es acusado de “misógino”, “machista”, “racista” o “clasista”. Anteriormente, el youtuber desató polémica cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lo invitó a un foro sobre racismo y clasismo.

Como cuando hicieron el “sabotaje” a Suzuki porque salí anunciando una camioneta y el corporativo los felicitó por el video más visto en la historia de la marca en México. pic.twitter.com/KvHDSc2KcK — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 8, 2022