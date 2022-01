Marilyn Bergman, compositora ganadora del Óscar, fallece por COVID a los 93 años

Sus canciones incluían el sentimental dueto de Streisand-Neil Diamond, “You Don’t Bring Me Flowers”, el ágil “Nice ‘n’ Easy” de Sinatra y el soñador “Sleep Warm” de Dean Martin.

NUEVA YORK, 9 de enero (AP).- Marilyn Bergman, la letrista ganadora del Óscar que se unió a su esposo Alan Bergman en The Way We Were, How Do You Keep the Music Playing? y cientos de otras canciones, murió en su casa de Los Ángeles el sábado. Ella tenía 93 años.

Murió de insuficiencia respiratoria no relacionada con COVID-19, según un representante, Jason Lee. Su esposo estaba junto a su cama cuando murió.

Los Bergman, que se casaron en 1958, estuvieron entre las asociaciones de compositores más duraderas, exitosas y productivas, especializándose en baladas introspectivas para cine, televisión y teatro que combinaban el romance de Tin Pan Alley con el pulido del pop contemporáneo. Trabajaron con algunos de los mejores melodistas del mundo, incluidos Marvin Hamlisch, Cy Coleman y Michel Legrand, y fueron interpretados por algunos de los mejores cantantes del mundo, desde Frank Sinatra y Barbra Streisand hasta Aretha Franklin y Michael Jackson.

“Si uno realmente quiere escribir canciones originales, que realmente le hablen a la gente, tiene que sentir que creó algo que no existía antes, que es el mayor logro, ¿no es así?” Marilyn Bergman le dijo a The Huffington Post en 2013: “Y para hacer algo que no estaba allí antes, tienes que saber lo que vino antes que tú”.

Sus canciones incluían el sentimental dueto de Streisand-Neil Diamond, “You Don’t Bring Me Flowers”, el ágil “Nice ‘n’ Easy” de Sinatra y el soñador “Sleep Warm” de Dean Martin. Ayudaron a escribir los temas uptempo de las comedias de situación de la década de 1970 Maude y Good Times y colaboraron en la letra y la música para el espectáculo de Broadway de 1978 “Ballroom”.

Pero eran más conocidos por sus contribuciones a las películas, produciendo temas a veces recordados más que las películas mismas. Entre los aspectos más destacados: “It Might Be You” de Stephen Bishop, de “Tootsie”; “Los molinos de viento de tu mente” de Noel Harrison, de “El asunto de Thomas Crown”; y, para “Best Friends”, el dueto de James Ingram-Patti Austin “How Do You Keep the Music Playing?”

Su apogeo fue “The Way We Were”, del drama romántico de Streisand-Robert Redford del mismo nombre. Ambientada con la melodía melancólica y melancólica de Hamlisch, con la voz de Streisand elevándose en todo momento, fue la canción más vendida de 1974 y un estándar instantáneo, prueba de que bien entrada la era del rock, el público todavía abrazó una balada pasada de moda.

Los fanáticos habrían tenido problemas para identificar una imagen de los Bergman, o incluso reconocer sus nombres, pero no tuvieron problemas para invocar las palabras de “The Way We Were”:

“Los recuerdos, pueden ser hermosos y sin embargo / Lo que es demasiado doloroso para recordar / Simplemente elegimos olvidar / Así que es la risa / Recordaremos / Siempre que recordemos / La forma en que éramos”.

Los Bergman ganaron tres premios Óscar, por The Way We Were, Windmills of Your Mind y la banda sonora de Yentl de Streisand, y recibieron 16 nominaciones, tres de ellas solo en 1983. También ganaron dos premios Grammy y cuatro premios Emmy y fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores.

El también compositor Quincy Jones dijo que la noticia de su muerte fue aplastante. “Tú, junto con tu amado Alan, eras el epítome de la creencia de Nadia Boulanger de que ‘un artista nunca puede ser más o menos de lo que es como ser humano’”, tuiteó.

“Para aquellos de nosotros que amamos las letras de los Bergman, Marilyn lleva un poco nuestros corazones y almas con ella hoy”, tuiteó Norman Lear, creador de “Maude” y “Good Times”.

Marilyn Bergman se convirtió en la primera mujer elegida para la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores y más tarde se desempeñó como presidenta y presidenta. También fue la primera presidenta de la Junta Nacional de Preservación de Sonidos Grabados de la Biblioteca del Congreso.

Streisand trabajó con ellos a lo largo de su carrera, grabando más de 60 de sus canciones y dedicando un álbum completo, “What Matters Most”, a su material. Los Bergman la conocieron cuando tenía 18 años, era cantante de un club nocturno y pronto se hicieron amigos cercanos.

“Me encantan sus palabras, me encanta el sentimiento, me encanta su exploración del amor y las relaciones”, dijo Streisand a The Associated Press en 2011.

El sábado, publicó una foto de sí misma con los Bergman en Twitter, diciendo que eran como una familia, así como letristas brillantes.

“Nos conocimos hace más de 60 años en el backstage de un pequeño club nocturno y nunca dejamos de amarnos y trabajar juntos”, escribió Streisand. “Sus canciones son atemporales, al igual que nuestro amor. Que descanse en paz.”

Como Streisand, los Bergman eran judíos de familias de clase media baja en Brooklyn. Nacieron en el mismo hospital, Alan cuatro años antes que Marilyn, cuyo nombre de soltera era Katz, se criaron en el mismo barrio y eran fanáticos de la música y el cine desde pequeños. Ambos se mudaron a Los Ángeles en 1950 (Marilyn había estudiado inglés y psicología en la Universidad de Nueva York), pero no se conocieron hasta unos años después, cuando trabajaban para el mismo compositor.

Marilyn and Alan Bergman were like family, as well as brilliant lyricists.

We met over 60 years ago backstage at a little night club, and never stopped loving each other and working together.

Their songs are timeless, and so is our love.

May she rest in peace.

With love,

Barbra pic.twitter.com/X0naCCkPVb — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) January 8, 2022

Los Bergman parecían estar libres de los límites y las tensiones de muchos equipos de compositores. Compararon su química con las tareas del hogar (uno se lava, otro se seca) o con el béisbol (lanzar y atrapar), y estaban tan en sintonía entre sí que luchaban por recordar quién escribió una letra determinada.

“¿Nuestra asociación como escritores o como marido y mujer?” Marilyn le dijo a The Huffington Post cuando se le preguntó sobre su relación. “Creo que los aspectos de ambos son los mismos: respeto, confianza, todo eso es necesario en una sociedad por escrito o una sociedad comercial o en un matrimonio”.

Además de su marido, a Bergman le sobreviven su hija, Julie Bergman.