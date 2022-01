Netflix retrasa el rodaje de la película The mother por brote de COVID

Las Palmas de Gran Canaria (España), 9 de enero (EFE).- Un brote de COVID-19 en el equipo del rodaje de la película de Netflix The mother ha obligado a posponer la grabación en Gran Canaria, por lo que la cantante y actriz estadounidense Jennifer López, su protagonista, ha abandonado esa isla atlántica española.

Según informaron medios locales, el brote afecta a varios miembros del equipo, así que plataforma audiovisual ha decidido suspender el rodaje previsto en varios entornos de la capital insular durante este fin de semana.

Niki Caro’s THE MOTHER has found its cast. Jennifer Lopez will be joined by Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal, Paul Raci & Lucy Paez.

Written by Misha Green, JLo plays a deadly female assassin who comes out of hiding to protect the daughter she left behind. pic.twitter.com/kq7RuVlOwr

— NetflixFilm (@NetflixFilm) September 22, 2021