Djokovic es criticado por asistir a eventos públicos luego de dar positivo a COVID-19

Ciudad de México, 9 de enero (RT).- En medio del escándalo causado por la anulación de su visado y su detención en Australia, el tenista serbio Novak Djokovic está siendo objeto de críticas después de que llamaran atención en las redes sociales imágenes de sus asistencias a actos públicos tras dar positivo por el coronavirus.

En particular, el pasado 17 de diciembre, un día después de realizarse una prueba PCR, Djokovic publicó en su cuenta de Twitter unas fotos suyas durante la presentación de unos sellos postales con su imagen.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU

— Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021