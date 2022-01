VIDEO: Hombre en situación de calle celebra el cumpleaños de sus perritos con pastel

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- José Luis “Shoko” Matos demostró que la compañía animal no tiene precio; con gorritos y un pastel esta persona en situación de calle celebró el cumpleaños de sus perros.

A través de redes sociales, este hombre que vive en las calles de Bucaramanga, Colombia, fue captado en el festejo de sus dos fieles compañeros.

De acuerdo con medios locales, “Shoko” suele compartir sus días junto a ellos, pero esta ocasión decidió celebrarlos en las escaleras de una calle, colocarles un gorro de cumpleaños a cada uno y prender dos velas en un pequeño pastel que les acercó.

En el video se puede ver al hombre besando y abrazando a sus perros cerca de un parque, a quienes les canta “Feliz cumpleaños” para luego soplarle a las velas y compartirles una rebanada. Al final del momento, se limpia las lágrimas.

“Shoko” compartió a medios locales que desde hace 10 años, tiene a su perra llamada “La Nena”, y hace cuatro años, tiene a “Shaggui”, un perro macho, al que le festejaron su cumpleaños el pasado 7 de enero. Agregó que quiso festejarle porque para él, es muy importante que sus mascotas lo acompañen, pues “son su esperanza para seguir en la vida”.

“Le celebré el cumpleaños, lleva cuatro años conmigo, ‘la Nena’ y yo éramos los invitados, se merecían algo bonito, algo bacano. Para mí es muy importante que me acompañen, así no hablen, dicen muchas cosas por las miradas, presiento lo que me quieren decir por su mirada, es una una esperanza que me llena para seguir adelante”, explicó.