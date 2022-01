EN VIVO | Sin famosos ni alfombra roja inicia la edición 79 de los Globos de Oro

La HFPA fue criticada luego que una investigación del Los Angeles Times investigara más fondo y revelara lo que ya se comentaba en los pasillos de los grandes estudios sobre la entrega de premios: la falta diversidad y las malas jugadas al momento de elegir a los nominados.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– Los Globos de Oro llegan a su edición 79 y con más desprestigio que nunca. Los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, según sus siglas en inglés) arriban este 2022 marcados por la falta de diversidad, denuncias por corrupción y tráfico de influencias.

La entrega tiene lugar desde el tradicional hotel Beverly Hilton de California que los ha cobijado, pero la que había sido su máxima casa de transmisión en vivo, el canal NBC, los ha abandonado por dichos señalamientos y sólo sabemos de los ganadores a través de sus redes sociales.

También los famosos de Hollywood le dieron a la entrega de premios la espalda. Las celebridades no estuvieron interesadas en asistir y desfilar por la alfombra roja, por el contrario se sumaron al boicot a los Globos de Oro y desde hace un año se unieron en una sola voz para señalar su falta de diversidad y los malos manejas que se repetían año con año al momento de la selección de nominados y ganadores.

Aunque los Globos de Oro han trabajado en reivindicar su camino aumentando la diversidad con la llegada de 21 nuevos miembros, de los cuales seis son afroamericanos, y renovando su reglas, aún hay muchas dudas sobre el futuro de esta entrega.

Aquí te presentamos a los ganadores de la edición 79 que inaugura la temporada de premios amenazados de nueva cuenta por la pandemia:

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL

· Marion Cotillard – Annette

· Alana Haim – Licorice Pizza

· Jennifer Lawrence – No mires arriba

· Emma Stone – Cruella

· Rachel Zegler – West Side Story

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DRAMÁTICA

· Uzo Aduba – En terapia

· Jennifer Aniston – The Morning Show

· Christine Baranski – The Good Fight

· Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

· Michaela Jaén Rodríguez – Pose

MEJOR ACTOR DE REPARTO

· Ben Affleck – The Tender Bar

· Jamie Dornan – Belfast

· Ciarán Hinds – Belfast

· Troy Kotsur – CODA

· Kodi Smit-McPhee – El poder del perro

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

· Mahershala Ali – El canto del cisne

· Javier Bardem – Being the Ricardos

· Benedict Cumberbatch – El poder del perro

· Will Smith – Rey Richard: Una familia ganadora

· Denzel Washington – Macbeth

MEJOR BANDA SONORA

· Alexandre Desplat – La crónica francesa

· Germaine Franco – Encanto

· Jonny Greenwood – El poder del perro

· Alberto Iglesias – Madres paralelas

· Hans Zimmer – Dune

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

· Belfast – “Down to Joy” (Van Morrison)

· El método Williams – “Be Alive” (Dixson, Beyoncé)

· Encanto – “Dos oruguitas” (Lin-Manuel Miranda)

· Respect – “Here I Am” (Singing My Way Home) (Carole King, Jennifer Hudson y Jamie Hartman)

· Sin tiempo para morir – “No Time to Die” (Billie Eilish y Finneas O’Connell)

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

· Hacks (HBO Max)

· Reservation Dogs (FX)

· Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

· Ted Lasso (Appletv+)

· The Great (Hulu)

MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL

· Leonardo DiCaprio – No mires arriba

· Peter Dinklage – Cyrano

· Andrew Garfield – Tick, tick… ¡Boom!

· Cooper Hoffman – Licorice Pizza

· Anthony Ramos – En un barrio de Nueva York

MEJOR MINISERIE

· American Crime Story: El caso Lewinsky (FX)

· Dopesick: Historia de una adicción (Hulu)

· El ferrocarril subterráneo (Amazon Prime Video)

· Las cosas por limpiar (Netflix)

· Mare of Easttown (HBO)

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

· Hannah Einbinder – Hacks

· Elle Fanning – The Great

· Issa Rae – Insecure

· Tracee Ellis Ross – Black-ish

· Jean Smart – Hacks

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE

· Jessica Chastain – Escenas de un matrimonio

· Cynthia Erivo – Genius: Aretha

· Elizabeth Olsen – WandaVision

· Margaret Qualley – Las cosas por limpiar

· Kate Winslet – Mare of Easttown

MEJOR ACTOR DE MINISERIE

· Paul Bettany – WandaVision

· Oscar Isaac – Escenas de un matrimonio

· Michael Keaton – Dopesick: Historia de una adicción

· Ewan McGregor – Halston

· Tahar Rahim – La Serpiente

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE TELEVISIÓN

· Jennifer Coolidge – The White Lotus

· Kaitlyn Dever – Dopesick: Historia de una adicción

· Sarah Snook – Succession

· Hannah Waddingham – Ted Lasso

· Andie MacDowell – La asistenta

MEJOR GUIÓN

· Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

· Kenneth Branagh – Belfast

· Jane Campion – El poder del perro

· Adam McKay – No mires arriba

· Aaron Sorkin – Being the Ricardos

MEJOR ACTOR DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

· Anthony Anderson – Black-ish

· Nicholas Hoult – The Great

· Steve Martin – Only Murders in the Building

· Martin Short – Only Murders in the Building

· Jason Sudeikis – Ted Lasso

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

· Compartimento No. 6 (Finlandia)

· Drive My Car (Japón)

· Fue la mano de Dios (Italia)

· Madres paralelas (España)

· Un héroe (Irán)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

· Encanto

· Flee

· Luca

· My Sunny Maad

· Raya y el último dragón

MEJOR ACTOR DE SERIE DRAMÁTICA

· Brian Cox – Succession

· Lee Jung-jae – El juego del calamar

· Billy Porter – Pose

· Jeremy Strong – Succession

· Omar Sy – Lupin

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE TELEVISIÓN

· Billy Crudup – The Morning Show

· Kieran Culkin – Succession

· Mark Duplass – The Morning Show

· Brett Goldstein – Ted Lasso

· O Yeong-su – El juego del calamar

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

· Caitríona Balfe – Belfast

· Ariana DeBose – West Side Story

· Kirsten Dunst – El poder del perro

· Aunjanue Ellis – El método Williams

· Ruth Negga – Claroscuro