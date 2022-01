Sheinbaum ordena investigar presunto caso de abuso policial contra menor de edad

Por Karla Velázquez

Ciudad de México, 9 de enero (Vanguardia).- En redes sociales comenzaron a circular diversos videos donde se puede ver a dos policías sometiendo y esposando a un menor de edad, luego de que presuntamente portaba drogas en el Parque México de la colonia Condesa en Ciudad de México.

“No traigo droga y deja de tocarme las partes nobles” “No me esposes, te lo pido”,“¡No traigo nada! ¡No me agarres ahí!” eran algunos de los gritos provocados por el joven hacia los policías mientras ocurría la detención, que consistió en retenerlo contra la pared.

También se puede ver en las grabaciones como al momento de ser sometido, un agente policial lo ahorca con su antebrazo; tras el arresto y cateo, se le encontró una bolsa con aparente mariguana.

#VIRAL

OTRA de POLICIAS #CDMX

Ocurrió en Parque México

Menor SOMETIDO y ESPOSADO, lo acusaban de FUMAR MARIHUANA

-“No me puedes tocar las partes nobles… no me esposes”, clamó

-“Saca la droga”, respondió policía.@SSC_CDMX INDAGA caso por orden de @Claudiashein pic.twitter.com/vo8R4JiLCi

— 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) January 9, 2022