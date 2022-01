Claudia Sheinbaum pide no caer en pánico ante el aumento de casos de COVID-19 en CdMx

Sheinbaum señaló que la estrategia hasta el momento será continuar con la vacunación y seguir las medidas de higiene como el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. También, descartó un cierre de negocios o escuelas.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población a no entrar en pánico por el aumento de casos de COVID-19 en la capital.

“¿Qué debemos de hacer como ciudadanos? Primero, no entrar en pánico. En el caso de las pruebas, durante un periodo donde no había vacunación, nosotros incrementamos el número de pruebas. ¿Qué objetivo tuvo? pues que las personas que tenían COVID y eran asintomáticas se aislaran y no contagiaran a los demás. En este caso y por las características que tiene esta variante Ómicron que tiene mayor número de contagios pero no necesariamente de mayor gravedad. Más bien lo que estamos orientando y dado que ya todos estamos vacunados con dos dosis es que si tenemos síntomas, sea una gripe o llegara a ser COVID mejor nos aislamos y llamamos a Locatel [55-5658-1111]”, declaró en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina señaló que la estrategia hasta el momento será continuar con la vacunación y seguir las medidas de higiene como el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. También, descartó un cierre de negocios o escuelas.

Por su parte, Eduardo Clark García, director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, confirmó que hay una alza de casos positivos COVID y aseguró que la falta de pruebas se llevó a cabo debido a que las personas que las solicitan acuden a pedirlas porque se le solicitó en algún lugar ya sea trabajo o escuela, sin haber tenido síntomas.

Además, expuso que las personas que no fueron vacunadas son las más probables de que ingresen a una hospitalización.

“Este incremento de hospitalizados que hemos visto es muy pequeño comparado con otros casos, pero sí existe , y en gran medida, hablando de 60, 70 por ciento de casos de los ingresos nuevos son personas que no se vacunaron o no completaron su esquema. Ahí está su evidencia científica, ahí está la evidencia concluyente que la vacuna sirve y que las personas que no han tenido la oportunidad de vacunarse por cualquier razón, vayan a los centros de rezagados la próxima semana”, agregó.

Este domingo, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), así como las principales Cámaras y Asociaciones Empresariales, Organismos Patronales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); acordaron no solicitar pruebas COVID-19 a empleados.