Ye, el rapero que vino a menos por sus comentarios antisemitas y posición política

Ciudad de México, de enero (SinEmbargo).- Después de un año lleno de polémicas por sus comentarios antisemitas, la relación con su exesposa, Kim Kardashian, y su posición política, el nombre de Ye, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Kanye West, volvió a ser tendencia durante los últimos días del 2022.

De acuerdo con el medio Radar Online, Thomas St. John, exmanager comercial de Kanye West, aseguró que el cantante está “desparecido” luego de haber intentado localizarlo en múltiples ocasiones para entregarle los documentos judiciales de una demanda que interpuso contra éste por 4,5 millones de dólares supuestamente por incumplimiento de contrato. Sin embargo, no ha tenido suerte de encontrarlo.

St. John, quien acusó a West de negarse a pagar una tarifa mensual que acordaron, aseguró, en documentos oficiales, que el intérprete de “Gold Digger” se volvió “agresivo” durante una reunión y luego dejó de pagar sus facturas. No obstante, este no ha sido el único escándalo en el que se ha vinculado la figura del rapero estadounidense en los últimos meses.

El pasado mes de octubre, por ejemplo, el rapero nominado a las premios Grammy por su décimo álbum de estudio titulado “Donda” fue bloqueado tanto de Instagram como de Twitter por publicaciones antisemitas. La razón, que claramente viola las políticas de ambas plataformas, fue suficiente para que West acompañara al expresidente Donald Trump en la lista de los “non gratos” de la red del pajarito.

Las cosas cambiaron cuando el empresario, y ahora dueño de Twitter, Elon Musk liberó las cuentas de ambos personajes.

¿La razón? Kanye West tuiteó una imagen de una esvástica fusionada con la estrella de David. La publicación tuvo lugar apenas unas cuantas horas después de que el rapero declarara en entrevista para Infowars que admiraba a Adolf Hitler. “De este tipo [Hitler] que inventó las autopistas y que inventó el micrófono que yo uso como músico ya ni siquiera puedes decir en voz alta que hizo algo bueno alguna vez y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones […] Hay muchas cosas que me gustan de Hitler. Muchas cosas”.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022